Iliad Giga 120 disponível novamente: 120 GB 5G, minutos e SMS por 9,99 € por mês – MondoMobileWeb.it | notícias | telefonia

começar A partir de hoje, 16 de setembro de 2022E clientes novos e existentes A Ilíada Eles podem se inscrever novamente na oferta 120 GB a 9,99 € por mêsEnquanto ele estava Fechadas Como esperado mostrar piscar 150 Disponível nas últimas semanas.

Desde o seu relançamento, este é A partir de 2 de agosto de 2022, a operadora acordou que desta vez a oferta Flash 150, com minutos, SMS e 150 GB 5G a 9,99€ por mês, seja subscrita por novos e atuais clientes. Até 15 de setembro de 2022.

Assim, como previsto pela Ilíada, A partir de hoje, 16 de setembro de 2022Flash 150 show novamente fechado e substituído A oferta anterior volta a 9,99 euros por mês, ou seja, Iliad Giga 120que esteve temporariamente indisponível nas últimas semanas.

Então, Ilíada Giga 120 a € 9,99 Mensalmente, pode subscrever novamente até novo aviso por TudoVamos Agentes da Ilíada já que você dá novos clientesneste último caso através Todos os canais de vendas operador ou operador.

A oferta pode ser ativada diretamente Conectados (Aqui está o link direto) No site oficial do operadorAtravés dos simbox presente em A loja da Ilíada Com a ajuda de Ilíada E no chamado canto Espalhados em vários pontos de venda em todo o país.

Além disso, Giga 120 é mais uma vez o único show da Iliad que pode ser assinado Também com pagamento em dinheiro No Ponto EliadDisponível nos pontos de afiliados SnaipayE pelo canal Eliad Expresspermitindo que você compre um cartão SIM também em supermercados, supermercados, lojas de eletroeletrônicos e livrarias.

A oferta Iliad Giga 120 também está de volta A única oferta no mercado que pode beneficiar da rede Iliad 5G.

Custos e detalhes de 120 GB

em detalhe, A Ilíada Giga 120 inclui Minutos ilimitados Para todos os números fixos e móveis nacionais, Mensagens ilimitadas para todos, Chamadas ilimitadas para alguns destinos internacionais Rede fixa e rede móvel e 120 GB de tráfego de dados também é válido em rede 5Gsempre a um preço 9,99€ por mês.

A oferta em questão também inclui Minutos ilimitados Da Itália para Números de rede fixa e móvel no Canadá e nos EUAE as Minutos ilimitados Da Itália para Depois de números fixos estrangeiros: Açores, Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, China, Chipre, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Gibraltar, Grécia, Guadalupe, Guam, Guernsey, Guiana, Hong Kong, Hungria , Ilha de Man, Arquipélago das Canárias, Índia, Irlanda, Islândia, Israel, Jersey, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Madeira, Malta, Martinica, Mayotte, Noruega, Nova Zelândia, Holanda, Peru, Polônia, Portugal, Porto Rico, Eslováquia, República Tcheca, Reunião, Romênia, Reino Unido, San Marino, Eslovênia, Suécia, Suíça, Taiwan.

para mim novos clientesO custo Para comprar um novo cartão SIM Iliad em triplo Baseado em € 9,99ao qual acresce o valor da primeira mensalidade proporcionada pela oferta, neste caso igual a € 9,99. Assim, o total que os novos clientes terão que pagar para entrar no Iliad com uma oferta Giga 120 é € 19,98.

Um novo cliente Iliad poderá ativar um novo SIM com ou sem solicitação simultânea de transferência de seu número de outra operadora local. Também é possível ativar um novo número e solicitar um MNP na sua área de cliente Iliad.

A Iliad permite que você opte por pagar as renovações automaticamente com seu cartão ou por pagamento manual (debitando o crédito restante), a partir de sua área de cliente no site oficial da operadora.

Taxa de renovação Mais antigo que o próprio dia de renovação, pois o operador tenta carregá-lo 24 ou 48 horas antes da data de renovação real. No entanto, o pacote é renovado a cada mês em vigor.

A oferta também é válida na rede Iliad 5G

Portanto, a oferta Iliad Giga 120 é uma das ofertas habilitadas para navegação no A rede 5G da Iliadlançado em 22 de dezembro de 2020Atualmente disponível apenas Em algumas áreas das primeiras cidades que foram cobertas e utilizadas Smartphones compatíveis.

Coberto atualmente O Iliad 5G está disponível em algumas das seguintes áreas: Alexandria, Aosta, Ascoli Piceno, Bari, Bérgamo, Bolonha, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Como, Fermo, Ferrara, Florença, Foggia, Forlì, Génova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Latina, Messina, Milão, Modena, Monza, Novara, Pádua, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Turim, Trento, Treviso, Trieste, Varese, Veneza, Verona E a Vicenza.

Após o recente aumento na lista de cidades cobertas, a Ilíada afirmou que “portanto” Mais e mais cidades serão cobertas em 5G por sua própria rede.

A este respeito, observe que A Iliad está entre as operadoras italianas que podem usar oficialmente frequências na banda de 700MHz (N28) a partir de 1º de julho de 2022divulgado por locutores de televisão, para Fornecer serviços 5G.

O lançador permite que você acesse Velocidades máximas teóricas de 855Mbps para download e 72Mbps para upload. A Ilíada sempre afirma que essas velocidades são alcançáveis “Dado o espectro de frequência disponível, modulação máxima esperada, agregação de todas as operadoras e um cenário de usuário único sob condições ideais de rádio”.

Uma atualização também disponível para clientes Iliad existentes

a oferta 120 GB Também disponível novamente como Upgrade para clientes existentes da Iliad Quem possuía ofertas móveis anteriores, por meio de Ação Alteração de oferta gratuita Disponível a partir de 2 de setembro de 2021.

Especificamente, a exibição Giga 120 pode ser ativado por € 9,99 por mês por todos os clientes existentes da Iliad, exceto para aqueles que ativaram o Flash 150 e dados 300Porque eles têm um pacote de gigabytes mais alto ou um custo mensal mais alto. Obviamente, também estão excluídos aqueles que ativaram anteriormente o mesmo Giga 120 a 9,99 euros por mês.

Para alterar a largura do slide de Eliad, você pode continuar direto do seu espaço pessoalno site oficial da operadora, clicando “Alterar exibição” No departamento “acidental” Do menu principal.

Então, Atualmente Já os clientes Iliad com todas as ofertas anteriores podem Escolha pedir para atualizar para Giga 120 ou Data 300.

Roaming da UE e outros detalhes da oferta

A Ilíada Giga 120 Também pode ser usado em arquivos Roaming na UE e no Reino Unido (Com a Ilíada incluída até 31 de dezembro de 2022, sujeita a alterações) Nas mesmas condições nacionais para minutos e SMS e com um Tráfego máximo de dados que pode ser usado a cada mês, igual ao atual 9 GB por ano 2022.

Após a alocação de 9 GB na UE, o cliente paga um custo adicional de € 0,00244 por cada megabyte consumido. Concluída a oferta nacional, serão aplicadas as tarifas de Internet para os consumidores. Fora da UE (com Iliad até 31 de dezembro de 2022, incluindo o Reino Unido), não há tarifas com tudo incluído, mas apenas tarifas de roaming com base no consumo.

Os minutos e SMS da oferta são sempre ilimitados, de acordo com os princípios de boa fé e equidade. Se o pacote de dados esperado de sua oferta for excedido, A conexão será bloqueada automaticamente.

Os clientes da Iliad podem alterar essa configuração na área do cliente, no “minhas opções”onde a entrada especificada está localizada Desbloqueie a conexão de dados por meio de tráfego agrupado Definido como inativo por padrão, com o qual você pode desbloquear a conexão com a navegação subsequente sem diminuir a velocidade, aplicando Envio de acordo com o consumo (90 euros por 100 megabytes de internet).

No entanto, em caso de crédito insuficiente, o cliente pode usar o plano tarifário pré-pago que estipula um custo 28 cêntimos por minuto de conversação para redes fixas e móveis, 28 cêntimos por SMS e 90 cêntimos por 100 MB de interneto que equivale a 9 euros por gigabyte utilizado.

Cada mensagem MMS não incluída na oferta custa 49 cêntimos por mensagem. Não há custos adicionais para usar plano tarifário básico consumo.

Quando um cliente Iliad recarrega o valor suficiente, a oferta é renovada e terá uma nova data de validade, um mês a partir da última renovação.

A Ilíada está sempre incluída em seus shows, sem custo extra também Serviços de ajuda correio de voz (Nº 401), Me ligue de volta (se a secretária eletrônica estiver ativa), Hotspot, monitoramento de crédito residual (ligação gratuita 400), atendedor de chamadas de vídeo, identificador de chamadas, chamada em espera (se o número estiver ocupado), Controle de consumo, bloqueio de números ocultos, discagem rápida, filtro de chamadas e SMS E a Encaminhado para a secretária eletrônica no exterior.

EU Excluído SMS e serviços premium, enquanto Ao contrário do show originalO Desviar chamadas para números fixos e móveis nacionais.

Com o Iliad, a taxa de conversão de chamadas é de 5 centavos de euro por minuto com 1 centavo de euro incrementado nos primeiros 18 segundos, depois 1 centavo de euro a cada 12 segundos. A transferência de chamadas para uma secretária eletrônica é gratuita.

Como funciona a convergência de fibra Iliadbox

Com o lançamento da oferta Viber EliadboxE a Todas as ofertas da rede móvel Iliad permitem que você tenha um Desconto de afinidade na rede fixa.

Independentemente da exibição ativa, Lo O desconto é igual a 8 euros por mêsreduza o preço Eliadbox a 15,99€ por mês. Desta forma, ativando a oferta A Ilíada Giga 120Os clientes também podem obter um telefone fixo a um custo total de 25,98 euros por mês.

Essa dedução é chamada de Ilíada “Vantagem Fibra + Móvel” Só pode ser obtido por clientes da rede móvel Iliad que tenham configurado o pagamento automático para a oferta Via IBAN, Cartão de Crédito, Cartão de Débito ou Cartão Pré-pago.

O cliente da rede móvel com pagamento automático pode então Emparelhando um usuário de telefone celular com um ID de usuário de fibra (obtido após a assinatura do show Iliadbox) no espaço pessoal do site oficial da operadora.

