Stellantis pede aos fornecedores que comprem um Fiat 500 (mas com motor). Meta: 175 mil carros

« Caro fornecedor, pedimos-lhe que avalie os custos e capacidades industriais para responder ao potencial de produção de componentes de veículos destinados ao 332 (Fiat 500 Bev, ed.) também existe na versão com motor de combustão interna Para cerca de 175.000 carros por ano.” “Um tanque cheio de gasolina” está a caminho de reiniciar o Mirafiori a uma taxa de 200.000 carros por ano (com o Fiat 500 BEV procurando um relançamento na versão micro-híbrida de três cilindros). e assim responder aos pedidos de Governo Meloni.

Mesa de carro Hoje em dia em caixas de correio corporativasIndústrias relacionadas ao setor automotivo Chegaram cartas deste tipo assinadas pelos habitantes do Piemonte e, não só, pela Stellantis, que parecia aprovar uma viragem industrial, ditada pela lógica do mercado e da política. Histerese elétrica (Em Itália, de cada 100 carros, apenas 2,7 são totalmente eléctricos), e também pela necessidade de chegar a um acordo com o governo Meloni, haverá na segunda-feira Mesa de carro em Roma, que prevê a produção anual de pelo menos um milhão de automóveis em Itália. Até ao final de março, após receberem respostas dos fornecedores sobre a viabilidade de dar ao Fiat 500 BEV uma alma dupla (endotérmica e elétrica), os gestores italianos da Stellantis submeterão o dossiê ao conselho de administração da Franco – multinacional italiana empresa. mas A palavra final vai para o CEO Carlos TavaresA expectativa é que ele tome sua decisão em abril.

Motor 500 É evidente que não falta cabo de guerra entre Paris e Turim sobre a oportunidade industrial oferecida pela iniciativa Mirafiori e Turim. Se isso se confirmar, e se for acessível (o 500 Bev não foi projetado para ter compartimento de motor, caixas de câmbio ou transmissão), a operação poderá reiniciar a fábrica de Mirafiori que atualmente sofre com demissões (11 semanas), a hipótese de 3 mil trabalhadores. Solidariedade até ao final do ano e um Produção, que poderá cair em 2024 para menos de 50 mil peças. O Fiat 500e roda na Itália com freios, apenas 220 carros por mês; Motor 500 antigo (É produzido na Polónia mas futuramente será montado na Argélia) O seu valor é dez vezes superior: 2.400 carros. o Ligue a eletricidade (Outros grandes fabricantes de automóveis também estão a abrandar) Poderia ser a solução, pelo menos durante alguns anos, e até que os custos da mobilidade verde se tornem sustentáveis, para a crise automóvel que se está a espalhar como fogo por toda a cadeia de abastecimento de Turim. READ CeoforLife Awards, 3º dia dedicado ao “Impacto Social” – Eventos

Sindicatos Ele disse: “Se mais carros forem produzidos em Mirafiori, ficarei feliz, mas acho que é uma medida temporária, mais política do que qualquer outra coisa, que não resolve o problema de Turim”. Giorgio Erodo, Secretário Piemonte CGIL. Entre os fornecedores da indústria aliada, as pessoas são neutras. Por medo de congelar o projeto de 500 carros elétricos, inclusive automáticos, pela possibilidade de seus custos elevados. Linhas industriais modulares. Mas a arquitectura do veículo precisa de ser reconsiderada e poderão ser necessários mais de 20 a 30 milhões de investimentos. Ele explicou: “Há algum tempo que pressionamos a Stellantis para que se concentre em novos modelos, incluindo modelos não elétricos. Gianluca Fico, secretário da Uilm —. Se a Stellantis confirmar o projeto, responderá às solicitações dos nossos consumidores. Os carros elétricos são demasiado caros para a maioria das famílias”, reitera. Rocco Cutri, da Fim Cisl em Torino“A eletricidade não é o único caminho. Notamos isso em Mirafiori. Em Turim precisamos de garantias de emprego. “Se a térmica chegar a 500, que assim seja, desde que voltemos à produção de automóveis.”

