Títulos postais ou BTPs? A diferença, para quem são adequados, quanto ganham e em que investem

Não é apenas uma questão de desempenho. A propensão dos poupadores para o risco também desempenha um papel na competição entre títulos de capitalização emitidos pelo Departamento do Tesouro e títulos de capitalização postais. Na verdade, um cupão postal com juros rende menos mas os juros do pagamento são sempre iguais ao valor nominal. Na prática, não se exponha a nenhum perigo. A BTP produz mais, mas apenas se atingir a maturidade. Se você vendê-lo primeiro, não poderá recuperá-lo pelo valor nominal, pois ele será vendido a um preço de mercado que pode ser inferior ao que você pagou. Porém, se o preço de mercado for superior ao preço de venda, também é possível um ganho de capital interessante. Em última análise, o BTP é mais adequado para aqueles com maior tolerância ao risco.

Últimos cupons postais

A última novidade dos Correios é o Vale Postal Poupança Menor. De facto, os Correios italianos desenvolveram uma nova série de títulos de capitalização postais destinados a menores (0 a 16 anos e meio). O voucher pode ser oferecido por qualquer pessoa – pais, parentes, avós ou amigos – e os juros são acumulados até que a criança inscrita atinja a maioridade. Ao completar 18 anos, a garantia passa a ser isenta de juros e, se não for reembolsada, torna-se proibida por lei dez anos após seu vencimento. No entanto, o reembolso antecipado é possível a qualquer momento, mediante autorização do juiz tutelar, com direito à recuperação do capital investido e, após 18 meses de subscrição, ao pagamento dos juros acumulados. No entanto, em caso de reembolso antecipado antes dos dezoito anos, será aplicada uma taxa de juro nominal anual total de 0,50%. O retorno total anual pode ser de até 6% dependendo da idade do menor no momento da assinatura do cupom.

Economia de postagem, retorno de até 6% com cupons para menores

Como funciona

O valor da subscrição também pode ser pequeno, a partir de um mínimo de 50€. O titular de vale postal pode contar com uma tributação preferencial de 12,50% e, além disso, os próprios vales estão isentos de imposto sucessório. O valor máximo que uma pessoa pode subscrever no mesmo dia útil, numa ou mais estações de correio e/ou por assinatura eletrónica, é igual a um milhão de euros. Os títulos postais remunerados são emitidos pela Cassa Depositi e Prestiti, garantidos pelo Estado, e emitidos exclusivamente pelos Correios italianos. Garantem sempre o retorno do capital investido e o proprietário pode exigir o reembolso do capital acrescido de quaisquer juros acumulados a qualquer momento. Também não há custos de assinatura e pagamento, exceto taxas fiscais.

O último tesouro BTPs

A terceira edição do BTP Valore que encerrou no dia 1º de março foi recorde, com mais de 18,3 bilhões captados e mais de 1,37 bilhão no último dia. Em detalhe, o Tesouro confirmou os preços mínimos garantidos em 3,25% durante os primeiros três anos, depois subiu para 4% a partir do quarto ano. A emissão finalizada da BTP Valore tem prazo de vencimento em 2030, ou seja, 6 anos em comparação às emissões anteriores de 4 e 5 anos. Os vouchers serão pagos trimestralmente com retornos pré-determinados que aumentam ao longo do tempo com base num mecanismo de “escalonamento” já testado. Desta vez, 3+3 anos depois de 3+2 em outubro passado. Para quem manter as ações em carteira durante todos os seis anos, será garantido um prêmio final de 0,7%, contra 0,5% no outono passado. Cupons trimestrais e bônus de fidelidade garantem aos compradores um fluxo contínuo de juros ao longo da vida do título.

