Stellantis, Tavares, sobre o financiamento da iniciativa estratégica. Parceria com os principais bancos europeus

Paris – Stellantis está fortalecendo suas atividades de financiamento na Europa, visando a criação de um grupo líder de leasing operacional e um forte braço financeiro restrito. Em nota, o grupo anunciou que iniciou “negociações exclusivas com o BNP Paribas Personal Finance, a Crèdit Agricole Consumer Finance e o Santander Consumer Finance para melhorar o panorama financeiro europeu existente para Stellantis e proporcionar atividades de financiamento consistentes e atrativas a todos os clientes, vendedores e distribuidores da marca Stellantis. ” A reorganização prevê a criação de “uma empresa operadora de leasing multimarcas na qual Stellantis e CACF detêm cada uma uma participação de 50%, como resultado da fusão das atividades da Leasys e F2ML” e “reorganização das atividades de financiamento por meio de joint ventures estabelecidas com o BNPP PF ou SCF em cada país. ”Gerenciar as atividades de financiamento de todas as marcas Stellantis.

Transações sugeridas – Diz a nota – Deve ser concluído no primeiro semestre de 2023, uma vez que a licença necessária tenha sido obtida das autoridades reguladoras de mercado e antitruste relevantes. O caminho para a reorganização das atividades de financiamento da STELLantis espera que o Credit Agricole Consumer Finance adquira 50% das ações do FCA Bank e da Leasys Rent atualmente de propriedade da Stellantis, com o entendimento de que essas entidades continuarão a realizar principalmente suas atividades de financiamento. No contexto dos acordos de marca branca atuais e futuros. O Bnp Personal Finance realizará atividades de financiamento (excluindo leasing operacional B2B) por meio de uma joint venture com a Stellantis na Alemanha, Áustria e Reino Unido, a fim de se tornar o parceiro exclusivo da Stellantis para atividades de financiamento nesses países. O Santander Consumer Finance realizará atividades de financiamento (excluindo leasing operacional B2B) através de uma joint venture com a Stellantis na França, Itália, Espanha, Bélgica, Polônia e Holanda e através de um acordo comercial em Portugal, tornando-se o parceiro exclusivo da Stellantis para atividades de financiamento em Estes paises.

«Acordos Relativos Poderá ser celebrado no primeiro trimestre de 2022, ao final do procedimento de informação e consulta aos órgãos representativos dos trabalhadores sobre o plano “Termina Memorando”. Após a recente aquisição do First Investors Financial Services Group nos Estados Unidos, o CEO da Stellantis Stellantis, Carlo Tavares, confirmou em um comunicado sua vontade de aumentar o potencial de seu negócio de financiamento global, marcando uma nova etapa na Europa, com parceiros bancários históricos e criando um empresa Leaser elaborada na Europa. “É – acrescenta – uma iniciativa estratégica que visa melhorar o nosso desempenho financeiro em todos os países europeus.

Esta transformação Feito com parceiros líderes, ele deve permitir que a Stellantis ofereça uma gama completa de produtos para todos os clientes, revendedores e marcas do grupo Stellantis. ” Entre outras coisas, o objetivo do grande grupo automobilístico nascido da fusão entre a PSA e a FCA é “criar uma empresa de leasing operacional multimarcas que seja 50% controlada pela Stellants e 50% pela Cacf”. Os acordos podem ser concluídos durante o primeiro trimestre de 2022.