De soberano a bancário, o Federal Reserve e o apoio aos acionistas estão enfrentando mudanças. O Banco Central Europeu terá que concordar

Os bancos centrais que decidiram sobre o primeiro – pelo menos oficial – aperto de suas políticas expansionistas realmente incluem a antiinflação como princípio orientador? Pensando na empolgação Abandono do Oriente Médio e África Pode-se pensar que sim, governador de Sua Majestade do Banco dos Consumidores da Inglaterra. Bem como a eliminação oficial do personagem transitório Pela definição de inflação que apareceu no último comunicado do Fed, ele falará essa linguagem.

Mas tenha cuidado. Porque o diabo está nos detalhes. No labirinto do mercado. Estes dois gráficos



Tendência da Perspectiva Inflacionária no Dia do Fed (15 de dezembro)

Fonte: Bloomberg



Tendência da taxa de juros implícita nos EUA precificada em futuros

Fonte: Financial Times

Revela um fato básico com o qual teremos que lidar, visto que A questão mais urgente é como lidar com a diferença emergente nas políticas entre as instituições centrais. O primeiro mostra como as expectativas de preços subiram apenas 10 pontos base nas duas horas seguintes às ligações do Comitê Monetário do Federal Reserve (FOMC) na última quarta-feira. A segunda, porém, nos mostra como já no dia seguinte Os futuros indicaram uma confiança clara e tranquilizadora por parte dos comerciantes nas verdadeiras intenções operacionais de Jerome Powell em relação aos aumentos das taxas..

traduzido, O Federal Reserve perdeu completamente sua credibilidade. É aqui que entra o conceito principal: os bancos centrais atuam como hub, mas não são mais um craque. Eu sou como um guarda de trânsito direcionando o tráfego, mas seu trabalho termina quando todos decidem para que lado da praça ir. todo mês ou mês e meio, As reuniões das várias diretorias estimulam a atenção e colocam ordem no caos do mercado: e então o realismo prevalece nas salas de negociação. Este último conceito está a anos-luz de distância da lógica daqueles por meses classificado e removido dele como inflação temporária que, por exemplo, na Grã-Bretanha em abril deverá ser de 6%.

Mas há mais. O Federal Reserve e o Banco da Inglaterra estão trabalhando no modo Falco, pelo menos em comparação com quartos inteiros de Lace Doo Frontier Cash on Faustian. Mas eles fizeram isso sem movimentos eficazes imediatamente contra a corrida de preços. Não adianta aumentar os preços ou inverter os gráficos de ponto a ponto de relatar 3 ajustes para cima para 2022, Ao comprar, os programas permanecem em execução ao mesmo tempo. Banco da Inglaterra Sem afetar os valores em nada, o Fed vendeu valores duplicados no mercado e na opinião pública, mas ainda garantiu taxas estáveis ​​e balanços recordes até 31 de março. Tudo isso, então, com vistas a uma flexibilidade total. Ou seja, se a posição mícron atinge o banco, ele retornará ao sistema anterior em tempo real.

É difícil combater eficazmente a inflação desta forma. Claro, é sempre melhor do que a prescrição do Banco Central da Turquia, mas será necessário permanecer no campo da credibilidade. Por que essa aposta no jogo então? Apenas para garantir as manchetes e ganhar mais tempo, na esperança de ser um catalisador para a pandemia? Não. Esses dois outros gráficos mostram que,



A relação entre o setor bancário Stoxx 600 e os rendimentos do Tesouro dos EUA em 10 anos

Fonte: Bloomberg



A relação entre o setor bancário Stoxx 600 e o preço-alvo geral

Fonte: Bloomberg

Deles, notamos um elemento-chave: Após trimestres de apoio ao setor soberano, agora cabe aos bancos comerciais aproveitarem alguns dos serviços do Federal Reserve e seus parceiros. Mislav Matika. O estrategista do JP Morgan, sem dúvida: Os bancos são o jogo principal no próximo ano, tanto em termos de aumento potencial de receita quanto de achatamento de sua curva. Não é por acaso que as duas imagens se referem ao banco Euro Stoxx 600, ou ao setor bancário do benchmark europeu.

Na verdade, o Banco Central Europeu foi o único dos grandes bancos centrais que permaneceu oficialmente columba, para confirmar o fim do Pepp em 31 de março, mas jogar a placa de expansão do APP pelo mesmo período. Coisas pequenas, de fato. Mas simbolicamente o suficiente para garantir manchetes. No entanto, há um problema e o segundo gráfico o mostra claramente: Tendências de rendimento soberano desempenham um papel no destino do setor bancário E no caso do sistema europeu, que opera sob um forte sistema de descontos, os traders já estão precificando outra coisa. Ou seja, um aumento de 20% nos próximos 12 meses no nível de preço alvo total. Resumindo, o BCE tem que fazer alguma coisa. Você pode já ter feito isso. Porque o fracasso das bolsas de valores da UE após o Conselho é basicamente um sinal de um aperto forçado das políticas monetárias Em andamentoAlgo que não será notado antes de acontecer.

Mas os bancos que já dependem hoje. Não é coincidência. Com um EPS de 8,5 e um preço de livro de 0,6, o segmento bancário do Stoxx 600 não só está com o preço mais baixo de todos os tempos, mas está operando com uma taxa de desconto de 45% em termos de preço. P / E. Em todo o índice. Em suma, o spread soberano terá que esperar algum tempo, porque os bancos (e sua rentabilidade) também têm suas necessidades. O Banco Central Europeu terá que entender isso. Na verdade, já o fiz, pois anunciei na sexta-feira como Não haverá mais leilões de TLTRO, pois as instituições continentais contam com liquidez abundante. É apenas o erro de 52 bilhões que solicitei na última alocação? Não, é todo o mecanismo que mudará a estrutura agora: de acima da média uma Banco Central.

Por um tempo, pelo menos. O resultado direto de tal mudança fundamental na política? Este último gráfico mostra a você:



Correlação com o Índice de Tesouraria / Junk Spread dos EUA

Fonte: Bloomberg

Aproximadamente 3.200 empresas zumbis em todo o mundo, ou aquelas que nos últimos seis trimestres da pandemia registraram uma taxa de juros inferior a 1, estão destinadas à extinção.. E neste caso, quase em tempo real, pois se o aumento da conicidade equivale à água doce devido à dinâmica da inflação, Por outro lado, afeta diretamente a liquidez. Resumindo, mais de 10% das 25.518 empresas zumbis oficialmente classificadas e rastreadas em todo o mundo poderiam se despedir já em 2022. Os bancos centrais já mudaram seu paradigma. Mas não no sentido de explicar esta revolução em geral.