Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (27 de outubro de 2021)

Os títulos do setor bancário: UniCredit e Monte dei Paschi di Siena estão sempre destacados em vermelho. Vendas de estoque de óleo. Bitcoin cai abaixo de $ 59.000

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Confirmado na área negativa.

às 13,40 FTSEMib E caiu 0,52% para 26.831 pontos, enquanto caiu FTSE Italia todos participaram Perdeu 0,53%. Também em vermelho Chapéu médio FTSE Italia (-0,55%) e A estrela da FTSE Italia (-0,68%).

o Bitcoin Caiu para menos de 59.000 dólares (menos de 51.000 euros).

Ele Ela difusão Btp bond Excedeu 105 pontos.

EU ‘euro Ele está em $ 1,16.

vendas em Títulos para o setor bancário.

É uma exceção Mediobanca, que subiu 0,38% para € 10,47, após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2021/2022.

em vermelho UniCredit (-0,78% a € 11,41) e para preços Monte dei Paschi di Siena (-0,89% para € 1,0525), após a forte volatilidade registada nas duas últimas sessões.

mau desempenho para BancoBPM (-1,51% a 2.944 euros) e Banco de Papel (-2,1% 2 euros).

Venda de estoques do setor de petróleoDepois, o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato vence em novembro de 2021) caiu para US $ 83,5 o barril.

Onde você está Rende 0,55% para € 12,29. A Six-Legged Dog anunciou sua intenção de iniciar uma revisão estratégica em relação à futura estrutura de propriedade da Vår Energi, a fim de buscar melhor o crescimento futuro e maximizar o valor. A revisão analisará várias alternativas, incluindo um IPO potencial.

Também desempenho negativo de Saipem (-2,12% a € 2,165) e Tenaris (-0,94% – 9,96 euros).

Por outro lado, a entonação positiva de italgas (+ 0,11% € 5.658), depois de espalhar Resultados financeiros para os primeiros nove meses de 2021.