Fotografia, Campeonatos Mundiais, Francesco Sex conquistou a prata e o bronze

“O objetivo da nossa cadeia de abastecimento – comentário Franco Nápoles Ele está trazendo o esporte para a atenção nacional e internacional. Esporte é um negócio, e por isso é uma atração turística, esporte e economia são dois campos compatíveis que podem andar juntos ”.

Sexo francesco, natural de Cosenza, participou, de 4 a 10 de outubro de 2021, no Campeonato Mundial de Fotografia Subaquática realizado no Porto Santo, Ilha de Portugal. O atleta foi campeão italiano de fotografia subaquática em 1999, 2004, 2017 e 2018; Três vezes vice-campeão da Itália, 2006, 2016 e 2018, e mais cinco vezes terceiro lugar.

Membro desde 2000 de Clube Azzurro Vepsas, uma e outra vez uma parte de Photoshop nacionalEle representou a Itália no Campeonato Mundial de 2009 na Coréia do Sul e se formou com a equipe nacional italiana, o Campeão Mundial de Fotografia Subaquática de 2019 em Tenerife. Copa do Mundo em que também conquistou a medalha de prata individual na categoria Close-up.

Na última conquista esportiva, a seleção italiana, que também conta com o fotógrafo da Calábria, conquistou quatro medalhas: ouro, com Guglielmo Cicerchia (Modelo: Iwona Molsa) está na categoria Grande Angular com o modelo (Subaquático), que é prata Com Francesco Six (Modelo: Alessandra Bagliaro) novamente na categoria grande angular com um modelo (fotografia subaquática) e dois bronzes, um com Francesco Sex na categoria peixes (fotografia subaquática) e o outro com Enrico Raboni (Assistente: Roberto Grandoni) na categoria de filme (videoclipe).

“Apesar do fato de que a Espanha venceu este torneio – confirma Francesco S.Ele Ela Não vamos desistir e daqui a dois anos vamos tentar de novo porque a equipa vencedora não muda. ” (um bilhão).