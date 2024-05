Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 28 de maio de 2024

IntesaSanpaolo e De Longhi subiram de preço, enquanto o luxo caiu. A tendência positiva da Newlat Food continuou. Grupo Mare dá um salto no Euronext Growth Milão

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Eles terminaram o dia em território negativo.

o Ftsimibe Perdeu 0,29% para 34.660 pontos, depois de oscilar entre o mínimo de 34.534 pontos e o máximo de 34.873 pontos. A mesma diferença para FTSE Itália todas as ações (-0,29%). A direção oposta de Índice FTSE Itália Mid Cap (-0,32%) e Índice FTSE Itália Star (+0,15%). Na sessão de 28 de maio de 2024, o valor das negociações aumentou para 2,18 mil milhões de euros, face aos 1,54 mil milhões de segunda-feira.

17h30 Bitcoin Foi relatado pouco menos de US$ 68.000 (pouco menos de € 62.500).

o Spread de títulos Btp De volta aos 130 pontos com O retorno da BTP por dez anos Que atingiu 3,9%.

para’euro Variou entre US$ 1,085 e US$ 1,09.

Destaques eu Títulos do setor bancário.

Fechamento positivo para Intesa São Paulo (+1,19% para 3,6065 euros). O Instituto, liderado por Carlo Messina, anunciou o início de um programa de compra de private equity com o objetivo de cancelar um total máximo de 1,7 mil milhões de euros e de um número de ações não superior a mil milhões de ações ordinárias.

Melhor desempenho para Banco BBR (+1,85%).

Na cor vermelha Empresa de luxo. Declínio dos destaques Brunello Cucinelli (-2,32% para 92,45€).

Na MidCap, um dia positivo para DeLonghi (+2,87% para 32,96€). A empresa forneceu alguns indicadores sobre os principais objetivos financeiros para o triénio 2024-2026. A administração espera um crescimento médio anual do volume de negócios a taxas de câmbio constantes entre 7% e 9%, incluindo a consolidação da La Marzocco a partir de 1 de março de 2024 (equivalente ao crescimento na faixa média de um dígito na vizinhança constante). Espera-se que a rentabilidade melhore ao longo do período de três anos, com o EBITDA ajustado como percentagem das receitas a aumentar entre 130 e 230 pontos base até 2026, em comparação com os 14,4% alcançados em 2023.

A tendência positiva continuou Newlat Food Após o desempenho que obteve na sessão anterior. A ação foi pontuada A Salto de 10,8% Ao preço de 7,9 euros.

Muito muito bom doValor (+8,96%).

Na Euronext Milan o foco está no crescimento Grupo marítimo, no dia da sua estreia na lista dedicada às PME dinâmicas e competitivas; o endereço Saltou 43,1% para 5,01 euros. O preço das ações da empresa foi fixado em 3,5 euros, com um capital inicial de 42,18 milhões de euros.