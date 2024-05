Multas de verão, se deixar o rádio do carro ligado não conseguirá abrir as janelas | Lembre-se bem disso ou você pagará 300 euros pelo parafuso

Sejamos realistas, os nossos automóveis, além de serem um meio de transporte óbvio, são também um “lugar” ideal para passar algum tempo e, em alguns casos, muito tempo, de forma harmoniosa, para desligar.

Tudo o que dizem sobre isso é verdade Estresse na estrada: Muito trânsito, pessoas que dirigem mal, risco de acidentes e estacionamento inadequado Não consigo encontrar e há muitas despesas.

É verdade que muitas pessoas deixam de usar o carro porque gastam muito com combustível com os preços de hoje. É preferível ir a pé ou de transporte público.

Também é verdade que o estresse aumenta mesmo quando você corre riscos Multas Em tudo, mesmo nos erros que nos parecem marginaisTem um peso enorme.

Mas, ao mesmo tempo, também é verdade que os automóveis podem representar para nós aquele lugar onde podemos encontrar uma saída na condução e‘Divertir-nos livremente.

Infotainment e sistema estéreo, mas tenha cuidado ao usá-los

O exemplo óbvio sempre foi o uso de um som automotivo, que antes era chamado de rádio automotivo e hoje é um sistema sofisticado e futurista. informação e entretenimento, A combinação de conexões e conexões que nos permitem tocar música, usar aplicativos, interagir com o carro e Com o mundo exterior. Mesmo que a música sempre continue sendo o coração da história.

É uma sensação libertadora, ouvir uma boa música e quem sabe até cantar o mais alto que pode, o que tira muitas frustrações e ansiedade. Talvez mais baixo Janela Para publicar músicas, notas e canções. Mas isso não pode ser feito: mesmo e sobretudo quando mais O amamos, isto é, por dentro verão. Sim, porque se você fizer isso, você arrisca um Uma multa de 300 euros deve ser paga imediatamente

A música está bem, desligue o rádio pouco antes do verão chegar

Esclarecer o conceito é na verdade Artigo 155.º da Lei Rodoviáriaque afirma que um determinado nível de ruído não pode ser ultrapassado pelo funcionamento de dispositivos de áudio automotivo, o que atrasa Uma limitação de equivalente de 60 l/dB(A) medido a 10 cm Da orelha Dos que dirigem. Então lembre-se de fazer isso em todas as circunstâncias com as portas e janelas fechadas, para não prejudicar outras pessoas.

A razão é quePoluição sonora É desaprovado não apenas como um sentimento perturbação Interferindo na aparência e harmonia dos centros urbanos, mas também como uma situação perigosa e realDistrações para motoristas. E As multas chegam aos 300 euros.