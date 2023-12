Vieiras, em Portugal a capital é o Porto

“Reconhecemos a importância das startups para a nossa economia – diz Anna Lehmann, Secretária de Estado Industrial do Governo Português Estamos a trabalhar para disponibilizar novo capital, no valor de 400 milhões de euros, e para fortalecer o relacionamento entre novas empresas e empresas consolidadas, seja em Portugal ou noutros países. O discurso de um membro do governo de Lisboa surge no final de um dia dedicado a um cenário Iniciantes E com base em mais Nascido e residente na cidade PortoÉ o segundo mais importante do país depois da capital, Lisboa, e o primeiro em termos de atividade económica.

O dia que você organizou Skill Up Porto Que conta com o apoio da prefeitura e que Engy (Associação Nacional de Jovens Empresários)Associação Nacional de Jovens Empresários Portugueses, com sede no Porto, e apoiada pela TI digitalajudou a compreender melhor como Portugal vê as startups e como as startups trazem benefícios reais para o país.

“Depois de dez anos de crise profunda – explica Adelino Costa Matos, presidente da Anje e empresário Com uma empresa que produz componentes metálicos para a indústria das energias renováveis ​​- hoje estamos novamente em fase de crescimento, e a crise acabou por se revelar como uma oportunidade porque permitiu que a cultura do empreendedorismo crescesse e criasse novas startups, algumas das quais hoje são empresas globais com escritórios em diferentes países ao redor do mundo, “levantou capital de investidores internacionais e trabalha com parceiros internacionais”.

Este é o caso por exemplo com Software crítico, empresa fundada em 1998 que foi a primeira empresa a vencer o Prêmio Anje anual e que hoje está entre os principais fornecedores de sistemas de gestão e controle para software de sistemas críticos; Ou condição improvável, Uma plataforma online dedicada ao mundo moda Que nasceu em Londres por vontade do empresário português José Neves; ainda Venha aqui, Quem desenvolveu o sistema de criação redes mesh Utilizando veículos que circulam pelas cidades ou em centros de transporte terrestre, marítimo e aéreo. o CEO e Fundador João Barros Ele é o clássico empresário global com experiência em… Vale do Silício Com uma visão de longo prazo, reconhecendo o potencial da tecnologia: “Os carros autónomos são para as cidades o que os elevadores são para os edifícios”, afirma, e com potencial para atrair a atenção e o capital de investidores de todo o mundo: “Hoje, ao contrário de quando comecei, se você fosse ao Silicon Valley e dissesse que vinha de… Portugal, o feedback que terá será positivo porque Hoje, Portugal é reconhecido em todo o mundo como um país onde podem ser efetivamente criadas startups“Há apenas cinco anos este não era o caso. Trabalhámos muito bem a nível do sistema e hoje começamos a colher os benefícios para todo o país.”

cidade Hoje, o Porto tem 14 espaços de coworking, 38 associações empresariais e 40% das startups portuguesas estão sediadas na cidade. Com uma população de 250 mil pessoas (quase dois milhões de pessoas na região metropolitana), há 20 incubadoras, 8 centros de transferência de tecnologia, 69 centros de P&D e mais de trezentas startups em desenvolvimento. Todos os dados informados por você Guia de partida e medição do Portolivro publicado pela administração municipal em inglês e que também contém comentários de empreendedores que já cresceram com os seus mais E lista Iniciantes Os mais importantes são aqueles que estão em processo de constituição.

Entre estes Minderaque apesar da sua juventude já tem escritórios não só no Porto mas também na Índia em Chennai, no Reino Unido em Leicester e nos EUA em San Diego e que desenvolve soluções de software para permitir o trabalho distribuído que os fundadores definem como uma empresa organizada de acordo com princípios e modelos. Holacracia. E então Impressão 360uma plataforma que vende impressos online: desde cartões de visita a banners e que opera em Portugal, no México e sobretudo no Brasil, que tira partido dos pequenos produtores permitindo-lhes fazer crescer o seu negócio e que em poucos anos construiu um negócio que vale a pena mais de 13 milhões de euros.: “Começamos com seis fundadores, cada um com experiências muito diferentes e todos com a ideia de que o momento histórico socioeconómico de Portugal nos impulsionaria para a construção de algo próprio – explica. Jorge Correa, diretor financeiro da empresa “É um negócio complexo, funciona muito bem e queríamos crescer organicamente o que nos dá muita satisfação, e estamos agora numa fase de maior crescimento com a identificação de novos investidores por vários milhões de euros para apoiar a sua expansão em mercados europeus”, faz eco também Correa aos empresários outros ao sublinhar como o fenómeno das startups se revelou essencial e vital para tirar Portugal da crise de dez anos em que se encontra, que Startups e startups são o que fazem a economia funcionar hoje E garantir que o governo se concentre decisivamente em apoiá-los. Assim, o CFO da 360imprimir, que sublinha o facto de a credibilidade dos empresários portugueses ser hoje muito elevada no exterior e de Portugal ter conquistado um papel para si no cenário global. Iniciantes E com base em Escama muito espessa . O crédito por isso certamente se deve, e a contribuição foi feita, às empresas de sucesso que nasceram e se desenvolveram até hoje. WebSummit muda-se para Lisboa Para o triénio 2016-2018, mas é a substância dos projectos que faz a diferença e é a mudança cultural profunda e rápida que ocorreu no país que se revelou essencial no lançamento do processo virtuoso.

@emilabirascid