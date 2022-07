Carro elétrico apenas se for renovável e o colapso do mercado russo

Outros consumos



Considera o carro desde a extração e transporte da matéria-prima até a sua construção até o descarte dos componentes para demolição, passando pelo consumo de energia.

Para os carros elétricos, uma vantagem adicional é saber se a energia utilizada para a tração é produzida a partir de fontes renováveis ​​ou de combustíveis fósseis.

, que, ironicamente, o mesmo carro tem um valor de LCA diferente de país para país, com base no desenvolvimento de energia renovável. E aqui está a vulnerabilidade, porque nem todos os países estão no mesmo nível, e se é verdade que um carro elétrico afeta 30% menos que outros com motores térmicos ou híbridos, então também é verdade que, de acordo com

Agência Internacional de Energia (AIE)

E a

As fontes renováveis ​​serão capazes de cobrir 90% das necessidades mundiais de eletricidade apenas em 2050!

NCAP Green, que lacuna!

As tentações de “Eva” e a ingênua “Branca de Neve” –

A primeira metade do ano fechou as portas e é hora de fazer um balanço do setor automotivo. A Europa não dá sinais de boa forma e, após -16% em junho, fechou o primeiro semestre de 2022 com

– 13,7% das gravações

.

Itália piora em -22,7%

E vendeu 683.000 carros após os primeiros 6 meses. Mas se olharmos além da “cortina”, veremos que as coisas são muito piores:

Na Rússia, 370.000 carros foram vendidos no primeiro semestre do ano

mais tarde

60% menos do que em 2021

. Ela vende metade disso na Itália, embora haja quase três vezes a população do belo país na Rússia.

As vendas de carros novos na Rússia estão em colapso!

Nos últimos cinco anos, de 2017 a 2021, os registros sempre estiveram entre 1,6 e 1,8 milhão de unidades, enquanto a previsão deste ano parou em 700.000. Previsões quase otimistas após os acidentes em abril (-78,5%), maio (-83,5%) e junho (-82%).

As vendas de carros são um indicador claro do consumo de um país

E a

E se o sinal de menos for acompanhado por números tão grandes, então, em essência, isso significa que este país não está indo bem. Nem financeiramente, porque eles não podem comprar um carro novo, nem em termos de confiança em sua economia, porque mesmo tendo condições de gastar, eles esperaram por tempos melhores antes de comprar. Além do ponto de interrogação sobre quem será o próximo depois de Johnson e Draghi,

A economia russa já está em declínio

Caro ex-primeiro-ministro Medvedev, Isso é apenas para desafiar o partido transversal daqueles que argumentam que “As sanções nos prejudicam mais do que eles…omissão de acrescentar um nexo de causalidade a esta afirmação, que é:Vamos tirá-los!Eles podem até nos dar a versão legal de um pouco de gás e petróleo grátis, mas eles vão

Maçã envenenada!