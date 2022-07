Bares e hotéis, veja como transformar o café da manhã em uma força

eigh Servindo comida que olha para o futuro Ele não pode Ignorar o serviço de café da manhã. No entanto, até agora foi subestimado na Itália; Principalmente do setor hoteleiro. Tal como o restaurante, o serviço de pequeno-almoço também tem alguns Enorme potencial Pode fortalecer e relançar estruturas que podem estar em crise hoje.

Ele a conhece bem Giacomo Benidono do negócio, CEO da GPstudiosacompanhado por Adendo E a exercício lado de dentro Refeições E a turismobem como o autor do livro “Luck”Bom risoto. Faça do seu restaurante um sucesso” E a “arte do café da manhãEste último, em particular, é um guia que fala sobre administrativo Ferramentas práticas para colocar ao serviço do dono do restaurante.

É assim que a arte do café da manhã vai reviver hotéis e bares

« Como existe um arquivo mercado livre que eles Hotéis Eles podem abrir suas portas mesmo para quem não reservou um quarto para dormir, umvazou chance de relançar – explicou Giacomo Pini – Isso deve ser assimilado na melhor das hipóteses, por umAnálise Serviço detalhado E o mesmo estruturaE a suas capacidades assim é Desvantagens. Lembre-se disso também depois de fechar o 30% dos italianos Ele decidiu dedicar muito mais tempo ao café da manhã do que no passado; Principalmente quando você está de férias. Um aspecto que não pode mais ser subestimado por quem faz da hospitalidade sua profissão.”

Quais são as vantagens de ter um serviço de pequeno-almoço atractivo?

Se gerenciado sem falhas, pode se tornar uma força real. Em particular, o café da manhã pode ser um elemento distintivo do hotel: é graças a ele que é possível obter críticas positivas e publicidade gratuita de clientes satisfeitos. Esse aspecto não deve ser subestimado, pois pode permitir que você deixe uma imagem vencedora da estrutura e ajude a obter reações reais mesmo nas redes sociais. Finalmente, este último permite atrair novos clientes graças ao boca a boca. Aliás, lembro-me que 75% dos comentários online são exclusivamente sobre o serviço de pequeno-almoço.

Como o café da manhã italiano mudou?

Passamos do clássico capuz de croissant para uma oferta mais versátil. Foi positivamente contaminado por influências estrangeiras, como o chamado café da manhã americano ou inglês. Panquecas, panquecas, ovos, torradas de abacate, queijo, carne, mingau e legumes. Até agora é certo combinar a escolha doce e salgada.

Como você recebe conselhos para relançar esse tipo de serviço?

Nas estruturas de hospitalidade, a restauração é um negócio. Para que funcione da melhor maneira, é necessário analisar conscientemente todos os aspectos. Nós, por exemplo, estudamos o tamanho da sala de café da manhã, bem como a disposição de bebidas e croissants, chegando a decidir como colocá-los em vitrines para aumentar sua atratividade para o cliente. Nada restou, nem mesmo a cor das toalhas de mesa ou guardanapos, mas também os pratos, porque assim tudo poderia acabar em alguma rede social, imortalizada pelos usuários. Também estudamos o tamanho da sala de café da manhã, observamos onde fica a cozinha e quanto tempo leva para chegar até ela, além de como os clientes “rotizam” durante o atendimento, anotando os produtos que escolhem.

Como a qualidade do serviço pode ser aumentada imediatamente?

Certamente pela inclusão de produtos naturais na oferta e talvez preparados por fornecedores locais, portanto no quilômetro 0, ou melhor ainda, com uma cadeia de abastecimento curta. Esse também é um fator que pode atrair, por exemplo, os mesmos moradores a entrarem no hotel apenas para um café da manhã farto e de qualidade, como se estivessem de férias. Mas também apostar numa máquina capaz de fazer café como num bar pode fazer toda a diferença. Também seria ideal ter funcionários que saibam listar os produtos, ou seja, que saibam falar sobre eles, explicar suas qualidades e origem. Também é importante otimizar a localização, optando, por exemplo, por focar na área externa ou em um cômodo específico.

Você pode nos dar um exemplo de trabalho?

Um hotel de 40 quartos em Rimini pediu conselhos porque eles queriam mudar de serviço completo para apenas café da manhã. Assim, primeiro melhoramos a sala visando o aumento da percepção sensorial e de qualidade dos produtos alimentícios, exibindo cartazes simples com imagens das especialidades da área. Então começamos a pensar em um delicioso café da manhã, oferecendo pãezinhos com frios típicos da Romênia, queijos e outros produtos locais. Em pouco tempo, o hotel alargou o horário de funcionamento da sua cozinha, passando das 7 às 12h30, passando do pequeno-almoço ao brunch e, assim, conseguindo satisfazer qualquer tipo de cliente. Desde os madrugadores até os que acordam mais tarde, incluindo os moradores que podem estar procurando algo que os bares não oferecem atualmente.

Quanto custa um dono de restaurante para preparar um café da manhã completo?

De 3,5 a 4 euros por usuário. Aqueles que podem fazer isso gastando menos, talvez apenas 2 euros, operam com prejuízo ou não garantem um ótimo atendimento ao cliente.

Essas mudanças também revolucionarão os trilhos?

Inevitavelmente; Se quiserem sobreviver às mudanças do mercado, também terão que entender como melhorar suas propostas. Em quais produtos focar e que tipo de clientes eles devem ter. Na verdade, os hotéis ainda estão em dia com o café da manhã, mas definitivamente têm mais cartas para jogar neste desafio. Uma delas é determinada justamente pelas possibilidades dos espaços disponíveis. Bares, especialmente os menores, devem focar em outros aspectos. Por exemplo, sobre o atendimento, a qualidade dos produtos, como estão dispostos dentro da sala e a qualidade das torradeiras. Assim, os bares terão que se concentrar na identidade, encontrar sua identidade e aproveitá-la ao máximo.

Existem exemplos virtuosos no exterior?

Mencionarei com prazer dois deles. O primeiro chama-se Honesty greens, e reúne quatro clubes localizados em Espanha em Madrid e Barcelona, ​​e em Portugal no Porto e Lisboa. Eles oferecem produtos de origem ética, orgânicos sempre que possível, não processados ​​e livres de conservantes artificiais, aditivos ou açúcares refinados. Eles têm menus sazonais e contam com produtores locais para matérias-primas. O segundo exemplo virtuoso é o Bibo, onde a cozinha de classe mundial de Dani Garcia se une à arte italiana do café. Quanto à comida, os pequenos-almoços são deliciosos, especialmente com a secção ‘brioche e tapas’, que inclui brioche semelhante ao tegel recheado com produtos locais. Quanto às bebidas, por outro lado, inspiram-se na tradição italiana do café e oferecem espresso e cappuccino de alta qualidade.