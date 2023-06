Barbara Amerio “É um momento de expansão para o setor” (fotos e vídeo) – Imperianews.it

Hoje, no Hotel Royal de Sanremo, termina a prestigiosa data com os barcos, que desde segunda-feira passada recebe os delegados do Icomia (Conselho Internacional das Associações da Indústria Marítima) e da Ifbso (Federação Internacional dos Organizadores de Boat Shows), por ocasião do Conferência Anual 2023.

Enfatize o reconhecimento do papel estratégico que você desempenha Confindustria Náutica internacionalmente Icomia Este ano, a Itália escolheu sediar o prestigiado evento. Mais uma oportunidade de apoiar e promover a excelência dos barcos italianos e locais em todo o mundo.

Reza, Presidente da Confindustria Imperia, Bárbara Amrio: “Sanremo nasceu como uma cidade portuária e sedia a organização mundial que fala sobre o mar, a navegação e o trabalho feito a bordo de um navio. É uma grande honra ter uma delegação tão grande, que veio de todas as partes do mundo, para discutir o estado da arte náutica no mundo. A situação económica do sector é muito próspera, com muitas encomendas assinadas. neste setor.Sempre enfatizamos que os portos são pontos de entrada privilegiados com clientes de alto poder aquisitivo.A Itália tem mais de 8.000 km de litoral Com um turismo e uma profissão marítima muito forte.Aqui podemos dar um belo exemplo de desenvolvimento marítimo.”

Há 50 anos a Cote d’Azur estava muito à frente dos barcos, como está agora? “Talvez estejamos separados do resto da Ligúria, aproximamo-nos da Côte, também na interpretação do Príncipe do Mónaco, e o objectivo é estendê-la à nossa costa. Certamente temos de pensar grande e a nível internacional.”

Durante os dias de trabalho, foram organizadas várias comissões técnicas e workshops. Como parte do congresso, “Italian Morning”, a mesa redonda organizada pelo ICOMIA e o IFBSO em colaboração com a Confindustria Nautica, acontecerá no dia 1º de junho. Foram realizadas discussões sobre questões-chave de preocupação para o setor.

O Conselho Internacional de Associações da Indústria Marítima (ICMA) é a federação que reúne desde 1965 as federações marítimas nacionais do mundo para representar uma voz a nível global. Sua missão é promover e desenvolver a indústria de serviços de barcos de recreio e padronizar e harmonizar as regras internacionais que regulam a navegação, portos turísticos, produção marítima e segurança da navegação. São 43 países que fazem parte do Conselho Internacional de Associações da Indústria Marítima: Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong, Hungria, Índia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Coreia do Sul, Líbano, Malta, Holanda, Nova Zelândia, Chipre do Norte, Noruega, Polónia, Portugal, Singapura, Eslovénia, África do Sul, Espanha, Sri Lanka, Suécia, Suíça, Taiwan, Tailândia , Turquia, Emirados Árabes Unidos , Grã-Bretanha, EUA.

se assim forA Associação Internacional de Organizadores de Boat Shows representa os principais shows náuticos do mundo e contribui para o desenvolvimento de shows náuticos e náuticos em todo o mundo. Hoje, o IFBSO representa e trabalha com e em nome de muitos dos principais shows náuticos do mundo e, ao mesmo tempo, ajuda a criar novas ofertas de membros por meio de seu Programa de Mentor de Membros Nomeados.

Confindustria Náutica: é uma associação sem fins lucrativos, que desde 1967 representa indústrias e empresas do setor de barcos de recreio, trabalha para o desenvolvimento do setor marítimo, promove a cultura do mar e o desenvolvimento do turismo marítimo na Itália. A Associação tem como missão apoiar e promover o desenvolvimento das embarcações de recreio e, a nível internacional, está envolvida com os seus representantes na ICOMIA e na EBI (European Boat Industry) para promover a náutica de classe mundial e europeia.