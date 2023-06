Teste de estrada e comentários Kia Picanto, Toyota Yaris, Mazda2 Comparação de 3 carros compactos de 15 mil euros

o carro da cidade São a solução perfeita para quem vive e se desloca em ambientes urbanos. As regras de trânsito nas cidades estão mudando, os deslocamentos ecológicos estão aumentando e o tráfego está aumentando constantemente, tornando cada vez mais difícil encontrar vagas de estacionamento disponíveis. Sem surpresa, o segmento de carros urbanos teve grande sucesso nos últimos anos.

Opte por escolher um carro urbanocarros maiores Impulsionado pelas vantagens oferecidas nas deslocações dentro das cidades: dimensões reduzidas, custos e consumos reduzidos, mas também conforto, liberdade de movimentos e, hoje mais do que nunca, uma forte consciência ambiental. A facilidade de estacionar, ir e circular livremente tornaram-se elementos essenciais de um estilo de vida que um carro citadino pode cumprir de forma eficaz, melhorando os tempos e respondendo às necessidades de espaço durante as paragens e deslocações. Vamos conhecer melhor esses modelos:

kia picanto

Mazda 2

Toyota Yaris

kia picanto É um citadino moderno e prático, com 360 cm de comprimento. Apesar de seu tamanho reduzido, oferece amplo espaço tanto no habitáculo quanto no porta-malas. A frente apresenta grandes faróis envolventes, uma grade larga e entradas de ar laterais falsas, adicionando um toque esportivo. Na lateral, a nervura inferior dá impulso à carroceria. Na traseira, o para-choque com faixas horizontais, o vidro traseiro envolvente e as lanternas verticais, com formato inusitado de arco, ajudam a deixar o carro visualmente mais amplo e potente.

O interior apresenta um painel de plástico rígido, no entanto Agradável ao toque e aos olhosCom linhas claras. As saídas de ar verticais adicionam caráter à cabine. A tela sensível ao toque de 7 polegadas colocada em um local de destaque é facilmente acessível. O sistema multimédia permite a utilização de algumas aplicações do smartphone através dos protocolos Apple CarPlay e Android Auto. desde 15.000 euros.

Mazda 2 Oferece um estilo dinâmico e arrojado. Por dentro, um painel com um pequeno tacômetro combina com um ambiente geralmente bem cuidado, embora não vanguardista. O display central, com tela de 7 polegadas localizada em destaque no painel, poderia ser menor. A habitabilidade é suficiente para quatro adultos e a bagageira tem capacidade suficiente, embora não seja acessível.

O Mazda2 apresenta uma suspensão específica para inclinação e direção precisa. A transmissão manual de seis velocidades é adequada para uma condução ágil caracterizada por movimentos rápidos da alavanca. com a atualização, A opção automática não está mais disponível Estão disponíveis duas versões do motor a gasolina de 1,5 litros: o motor de arranque integral está ligado à cambota e fornece assistência à rotação durante a aceleração. Durante a desaceleração, ele é puxado pelas rodas e produz uma corrente que é armazenada em um supercapacitor dedicado. A partir de 19.000 euros.

Toyota Yaris Representa uma verdadeira revolução no campo dos carros pequenos graças à introdução do sistema híbrido. No passado, o Yaris era prático, espaçoso e confortável, mas suas linhas e interior careciam de distinção e careciam de elementos esportivos. Agora, graças às proporções redefinidas e formas sinuosas, com para-lamas proeminentes, o carro está mais agradável e exibe uma aura de dinâmica prazerosa. Embora a posição de dirigir seja baixa, quatro adultos podem viajar com conforto satisfatório.

A haste não é mostrada, semelhante ao modelo anterior, mas pMenor que seus principais concorrentes. A cabine de passageiros tem estilo moderno, com painel digital inspirado nas motocicletas nas versões mais ricas, painel de instrumentos redondo e um excelente sistema multimídia com display de 8 polegadas colocado no centro do painel. O carro está bem acabado, embora existam alguns detalhes que mostram alguma economia. A partir de 17.000 euros.