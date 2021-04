A recuperação, uma aprovação rápida, exclui a sociedade e o parlamento

Economie

“Plano Nacional de Recuperação e Resiliência”. Após semanas de discussões secretas entre “especialistas” e ministros nesta manhã, o “Plano Nacional de Recuperação e Resiliência” chega ao Gabinete como a grande maioria no debate do governo de Draghi sobre medidas científicas como, por exemplo, estender o “Super bônus de 110% fora da habitação pública. “O Parlamento terá apenas 48 horas para debater e votar um plano de 300 páginas que promete um crescimento do PIB de mais de 3,6% a partir de 2024. Além da plataforma digital onde os cidadãos poderão seguir o caminho do anunciado” reformas “, não se espera que a comunidade participe. Na segunda-feira, dia 26, na Piazza Montecitorio, o movimento” Pela Sociedade do Cuidado “promoveu o protesto. No dia 30 de abril o documento será enviado à Comissão da União Europeia