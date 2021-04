Na Itália, a farinha de milho é usada quase exclusivamente para fazer polenta. Existem inúmeras maneiras de usar a polenta, mesmo quando é do dia anterior. No entanto, há muito pouca imaginação em relação ao fubá. É uma pena, porque você pode realmente fazer coisas com ele Curioso.

Poucas pessoas conhecem as duas maneiras fenomenais de usar fubá sem fazer polenta.

Aqui estão, dicas muito úteis para a chegada do verão, quando a polenta quente definitivamente não é perfeita.

Para o pão

O fubá para polenta é ideal para fazer pão muito crocante.

Além disso, o uso dessa farinha torna os alimentos fritos menos gordurosos.

Só tem uma coisa: deve ser misturado ao meio com pão ralado ou outro tipo de farinha. Use apenas fubá, pois torna as batatas fritas duras por fora. Quando combinado com uma boa dose de 0 farinha de trigo, pão ralado ou farinha de arroz, o resultado é verdadeiramente surpreendente.

Até os olhos terão a sua vez: o pão frito empanado terá uma cor amarela brilhante, que é muito atraente.

Para cada tarifa eu sou nachos

Para todas as receitas mexicanas, venha nachos À tortilha, outro tipo de fubá é referido. No entanto, a farinha de polenta pode ser usada para fazer nachos especiais se misturada com farinha de trigo.

Então é só fazer uma massa mista, com fubá de fubá, farinha de trigo, temperos a gosto e água. Assim que tiver uma base compacta, enrole bem e recorte as formas para fritar.

Os nachos obtidos desta forma são maravilhosos.

Estas são duas formas intrigantes de usar fubá durante o verão e fazer pratos deliciosos.