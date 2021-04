EURecap, Contagem regressiva para a recuperação e Convenção do Clima. O que aconteceu esta semana em Bruxelas e arredores

Os Estados-Membros deverão apresentar os seus planos de fundo de recuperação até ao final do mês, mas, por agora, o único país a fazê-lo é Portugal. A Itália está correndo para conseguir finalizar o roteiro a tempo, mas parece que o projeto que o CEO de Draghi está desenvolvendo em Bruxelas pode não gostar dele, e isso pode significar uma extensão da era. Na frente ambiental, por outro lado, o Parlamento e o Conselho chegaram a um acordo para uma Europa neutra para o clima até 2050 e cortaram as emissões líquidas de gases de efeito estufa em pelo menos 55% até 2030 em comparação com os níveis de 1990. Grande parte da frente ambiental ficou impressionada com o Partido Verde falando sobre um acordo “descendente” e acusando a Alemanha de diluir o texto.

Pandemia em Coronavirus

“Livros e vocabulário são emprestados para os alunos usarem, então estamos lutando contra os efeitos do Covid na escola.”

Dentro das salas de aula vazias da Trilussa de médio porte em Milão, uma das 600 instituições Lombard recebeu financiamento do Fundo Social Europeu para comprar materiais educacionais: “Estamos ajudando famílias que estão em grande dificuldade econômica. Mas, apesar disso, muitos desistiram seus estudos. Devido ao ensino à distância

Especialistas da União Europeia: “Bem, para descobrir encontros entre jovens vacinados”

A primeira inauguração vem do Centro Europeu de Prevenção de Doenças e confirmada por fontes da EMA. Um pequeno passo dá esperança de um retorno ao normal

A variante indiana chega à União Europeia. Bélgica quer banir estudantes estrangeiros

Vinte enfermeiras em potencial foram testadas para o vírus Covid-19, que colocou a Índia de joelhos. Para especialistas, pode colocar em risco as vacinas atualmente em circulação

Campanha de vacinação

União Europeia quer levar a AstraZeneca a tribunal devido ao atraso na entrega

Fontes diplomáticas relataram que um comitê decidiu processar a empresa farmacêutica, mas Bruxelas não confirmou isso. Alguns países, como França e Alemanha, teriam demorado para tomar a decisão. Existem 90 milhões de doses em jogo

A vacina Astrazeneca também na Alemanha para menores de 60 anos: “Não queremos desperdiçar doses”

Três regiões alemãs decidiram “liberalizar” a Administração Anglo-Sueca de Medicamentos para impedir o aumento das infecções. Enquanto o governo está considerando eliminar as prioridades por categoria

O caso da vacina francesa: “Não vamos vender para a União Europeia”. Mas vai pousar no Reino Unido

A farmacêutica Valneva anunciou a suspensão das negociações com a Comissão Europeia: “Vamos lidar com cada um dos estados membros.” De acordo com relatórios da mesma empresa, o VLA2001 foi testado em pessoas com menos de 55 anos e terá mais de 80% de eficácia. Londres já encomendou 100 milhões de doses para o período 2021-2022

Da Ema ok à vacinação J&J sem restrições: “apenas uma pessoa em 7 milhões que foram vacinadas”

A Agência de Medicamentos da União Europeia relata “uma possível ligação com casos muito raros de coágulos sanguíneos incomuns associados a plaquetas baixas”. Mas ele reitera que os benefícios superam em muito os riscos

A Grécia reabriu suas portas aos viajantes que foram vacinados, mesmo aqueles que foram infectados com o Sputnik V.

Não há obrigação de quarentena, mesmo para aqueles que chegam com um teste negativo. Assim, Atenas, apesar de ter UTIs lotadas, busca salvar o setor do turismo, fundamental para a economia do país.

A “Farmácia Mundial” da União Europeia disse: Produziu 300 milhões de vacinas e metade as exporta

“Por isso, vamos vacinar também crianças e adolescentes”, disse o presidente da Comissão Europeia, que também anunciou o acordo com a Pfizer para a compra de 1,8 bilhão de doses para 2022-2023.

Covax, dosagem lenta e inadequada. Países pobres ficam sem vacinas

Os termos da Global Injections Sharing Initiative contra a Covid-19 são bons, mas os resultados são ruins, principalmente devido à falha de governos nacionais e empresas industriais

A Alemanha encomendou 30 milhões de doses de Sputnik

Para uso na campanha de vacinação, Berlim aguardará a aprovação da EMA, que pode chegar já no próximo mês. Mas enquanto isso fica pronto

Parlamento Europeu

Os eurodeputados apelam a orientações claras sobre a transferência de dados com os Estados Unidos

Em um projeto de relatório adotado por 53 votos a um contra e 12 abstenções, o Comitê de Liberdades Civis insta o executivo a emitir orientações detalhadas sobre como fazer com que as transferências de dados estejam em conformidade com as recentes decisões do Tribunal de Justiça Europeu que rejeitou o Privacy Shield.

Políticas econômicas

A Espanha está fornecendo mais de US $ 2 bilhões em fundos de recuperação para as regiões

Isso representa 7,9% dos 26 bilhões de euros que vão para Madri. No entanto, Portugal foi o primeiro país a apresentar formalmente os planos em Bruxelas

Não Draghi é um milagre, a União Europeia não gosta dos planos da Itália e corremos o risco de atrasos no fundo de recuperação

O comitê não ficará satisfeito com o projeto e a transferência pode ser adiada do final de abril para meados de maio. Mas o governo garante: “Tudo vai acontecer na hora”.

Recupere, porque a Espanha e a Grécia poderiam ter recebido o dinheiro antes da Itália

França e Portugal também vêm em primeiro lugar: os quatro devem ser os primeiros a apresentar os seus planos nacionais em Bruxelas, que são esperados no início da próxima semana. E também o primeiro a conseguir o financiamento disponível. O atraso do nosso país pode custar caro

o clima

A França proíbe voos de curta distância: ilegal se o destino for inferior a 2,5 horas de trem

A ideia dos cidadãos de reduzir o dióxido de carbono tornou-se lei: abolir as estradas entre Paris, Lyon, Nantes e Bordéus. Mas isso não é suficiente para os ambientalistas: um “padrão diluído”

Lei do clima, existe um acordo em Bruxelas. Mas os Verdes na União Europeia estão protestando: “Um objetivo ambíguo, erro da Alemanha.”

Os negociadores do Parlamento e os Estados-Membros chegaram a acordo sobre qual será o guia da política europeia nos próximos anos. Mas os ambientalistas se opõem ao texto. Até a universidade é contra, mas pelos motivos opostos

Investimentos verdes em gás e nuclear? União Europeia adia decisão

O comitê estabeleceu critérios para direcionar a maior parte do financiamento futuro para atividades que contribuam para o combate às mudanças climáticas. Mas ainda há hesitações sobre quais fontes de energia devem ser apoiadas

União Européia

Bruxelas propõe reconhecimento facial para crimes graves. Mas a lista pode ser longa

De acordo com o vice-presidente Vestager, os sistemas biométricos só podem ser usados ​​para a continuidade dos crimes com pena de três anos ou mais. Os ativistas protestaram contra uma “lacuna preocupante, as pessoas deveriam ser colocadas no centro.”

A plataforma digital online para permitir que os cidadãos expressem as suas opiniões sobre o futuro da Europa

Bruxelas lança uma ferramenta “interativa, multilíngue e transparente” para permitir que as pessoas “ajudem a moldar” as decisões da UE

Eles querem fazer um santo de um dos pais fundadores da União Europeia, mas um milagre é necessário

Há anos tem havido uma campanha de apoio a Sua Santidade Robert Schuman por sua fé e por garantir a paz na Europa, mas para a Igreja Católica, isso não é suficiente, mesmo que as coisas mudem com o Papa Francisco.

A União Europeia quer aumentar as apreensões da máfia. Também por meio de pesquisas online

A autoridade gostaria de iniciar um processo de digitalização das autoridades policiais e judiciais, que deve acompanhar a alta tecnologia utilizada pelos criminosos

Dos estados membros

Urban vende e revoga as leis anti-Soros (mas tenta assumir o controle das ONGs de qualquer maneira)

Depois que o Tribunal de Justiça Europeu foi considerado culpado há alguns meses, a Hungria prefere não abrir um novo confronto com Bruxelas e recua. Mas não exatamente

Berlim quer toque de recolher contra Covid e confrontos fora do parlamento alemão

Membros do Parlamento Europeu apoiaram o pedido de Angela Merkel de dar ao governo mais poderes para impor medidas mais duras aos estados federais que até agora se recusaram a seguir uma linha dura. Milhares de pessoas foram às ruas contra a lei e a polícia prendeu mais de 150 manifestantes

Dinamarca lança as “Coronapas” necessárias para ir ao bar, à academia ou ao estádio

Um aplicativo certifica vacinação, recuperação ou teste negativo nas últimas 72 horas e permite a você a liberdade de visitar clubes, restaurantes e qualquer outro tipo de atividade

Holanda suspende o toque de recolher Rota: “Sem risco não podemos prosseguir.” Mas os especialistas estão protestando

O primeiro-ministro anunciou a flexibilização do bloqueio: bares e restaurantes estão abrindo do lado de fora, mas apenas até as 18h, e as aulas voltaram ao ensino médio. Mas, para o comitê executivo de cientistas, as medidas não levam em consideração a situação de saúde

Vacinação do passaporte contra o sistema imunológico francês: aposta de Paris para voltar a viajar

A França é o primeiro país a testar um passe que pode ser acessado diretamente do aplicativo de rastreamento. Por enquanto, isso só deve acelerar as varreduras. Mas a imprensa avisa: no futuro poderá ser utilizada para ir a concertos e festivais

A CDU escolheu Armin Laschet como seu candidato para o cargo de chanceler, depois de Merkel

O líder do partido derrotou o chefe da equipe irmã da CSU, Marcus Sueder, por unanimidade dos delegados, mas segundo as pesquisas, este último é o favorito dos alemães.

Ex-campeão de cama elástica que poderia substituir Angela Merkel

O Partido Verde alemão escolheu Analina Burbock para concorrer à chancelaria alemã e, sob sua liderança, o partido nunca caiu abaixo de 20 por cento nas eleições.