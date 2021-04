Impulso do novo boom, outro investimento de 46 bilhões – Corriere.it

Desde antes do juramento, um dos grandes objetivos do governo de Mario Draghi é o projeto que está sendo aprovado hoje. Ele teve certeza de que haveria muito pouco tempo para isso. Um dos motivos da queda do governo que o precedeu, Giuseppe Conte, foi a dificuldade de desenvolver este projeto. Em 2026, a Itália será capaz de investir 204 bilhões em fundos da UE para a próxima geração, dos quais 191 estão no sistema de investimento que está prestes a chegar ao Parlamento como um Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (Pnrr). Uma vez que esta foi uma das grandes bacias que mudaram o curso da política de Conte e Draghi, vale a pena perguntar como o PNRR do segundo – ou similar – difere dos rascunhos do primeiro. Resposta: Há uma grande continuidade no esqueleto e na maioria dos designs, enquanto ocorrem algumas descontinuidades perceptíveis.

Os mesmos funcionários redigiram dois PNRRs, mas a mudança de temporada é palpável. A eficácia disso dependerá do caminho da reforma nos próximos meses e anos. As primeiras notícias do idioma. Um certo discurso (“Construindo a União Europeia para as gerações futuras” desaparece A missão histórica para a qual fomos chamados a ser heróis ”, começou o PNRR de Conte). A análise realista assume como se quisesse fazer os italianos entenderem o que está em jogo. Draghi escreveu na introdução:“ Entre 1999 e 2019, o PIB da Itália cresceu uma taxa global de 7,9%. No mesmo período na Alemanha, França e Espanha o aumento foi de 30,2%, 32,4% e 43,6%.



E mais uma vez, para demonstrar que o problema fundamental é a produtividade do sistema: “Nos últimos vinte anos, de 1999 a 2019, O PIB por hora trabalhada na Itália aumentou 4,2%, enquanto na França e na Alemanha aumentou 21%.. Sem dizer isso, o PNRR se apresenta como a última chance de corrigir os males que surgiram antes da pandemia. Conte não era tão transparente. Há uma diferença no novo plano: há mais investimentos adicionais do que a Itália já havia planejado antes. No plano de Conte, valia cerca de 120 bilhões. No plano de Draghi, por outro lado, o valor é de cerca de 166 bilhões de liras, das quais 31 estão em um “fundo suplementar” para todos os recursos italianos (não europeus) que foram lançados principalmente para financiar os vários projetos apresentados pelos ministérios que não conseguiu entrar. Recuperação. READ F1, Imola é agridoce para a Ferrari. A plataforma estava próxima, mas poderia ter sido muito pior. Em Portimão ... - OA Sport

O veterano protagonista desses anos compara a Caixa Suplementar ao “lixo do computador: há elementos esperando para serem descartados”. Mas mesmo que o faça parcialmente, os novos investimentos de Draghi excedem os de Conte. As seis principais tarefas de recuperação permanecem as mesmas, ou quase, do digital para “inclusão e coesão” e assim por diante para quase todos os 16 componentes. É claro que o novo governo se baseia no trabalho do antigo. Mas há um nível de detalhamento maior – também reconhecido pela Comissão da União Europeia – e anomalias importantes são notadas, principalmente nos trabalhos dos ministros Roberto Singolani (transformação ambiental) e Vittorio Colau (inovação e digital).

Não apenas porque a maior parte do aumento adicional do investimento – cerca de 20 bilhões – vai para seus projetos. Apenas o reino digital, da banda larga à cibersegurança, vai de seis para 13 bilhões. Mas, na realidade, as áreas verdes e tecnológicas também estão mudando em termos de benefícios. O Colao impôs a novidade num dos jogos mais sensíveis: na banda extremamente larga, passamos de uma competição nacional com uma empresa vencedora a várias competições (talvez dez a 15) para diferentes territórios. A abordagem também está sendo adotada nos Estados Unidos. Permite mais competição, formação de várias federações, estimativas de viabilidade mais precisas e contorna o problema de bloqueio de contrato em todo o país em caso de litígio. Há também um foco maior em projetos da indústria espacial.

Cingolani também afeta muito as quantidades: A carteira de investimentos “verdes” sobe de 31% para 38% do total, também porque não era suficiente antes em Bruxelas. Existem também algumas alterações nos benefícios. O orçamento para coletores solares marinhos flutuantes foi reduzido de quatro bilhões para 0,5 bilhão, para promover um projeto que incentivaria o reassentamento de residentes rurais e aumentaria a criação de lugares: de “tensões” (painéis solares em terras agrícolas), digitalização de parques e autoconsumo nas fazendas. Uma fraqueza nos planos de Draghi em comparação com Conte é entrar em muitos projetos pequenos, às vezes questionáveis. São 100 milhões de “pólos de turismo digital” e 300 milhões de fundos públicos para startups já bem financiados há algum tempo. READ Poucas pessoas conhecem as duas maneiras fenomenais de usar fubá sem fazer polenta

