O Terceiro Fórum Nacional da Cúpula da Economia do Mar Azul

A terceira edição da Cúpula Nacional de Economia Marinha arrancou em Gaeta, Villa Ireland Fórum AzulDedicado ao tema “Vamos investir na economia marítima”. Este importante evento prolonga-se por quatro dias, e incluirá também a celebração do Dia Nacional do Mar, correspondente ao dia 11 de Abril, com a participação de diversas entidades políticas, civis e militares.

Segundo a tradição, a manhã começou com a execução dos hinos italianos e europeus da banda Ercole Montano de Gaeta. Em seguida, Sua Eminência Monsenhor Luigi Vari, Arcebispo de Gaeta, deu uma bênção e Giovanni Acampora, Arcebispo de Gaeta, cortou a fita. Asonotex italianoSi.Camera e Câmara Latina de Comércio de Frosinone, promotora e campeã destas jornadas de debates decisivos para o país.

“A grande presença hoje testemunha o grande interesse pelo nosso mar, que tem uma importância cada vez maior para a economia e a segurança nacional”, declarou Acampora. “Continuamos o nosso caminho com 90% das 230.000 empresas da economia marítima, juntamente com representantes. do governo, do parlamento e de diversas autoridades civis, militares e religiosas.”

Em seguida, deu as boas-vindas aos dignitários das autoridades militares presentes, incluindo o Vice-Chefe do Estado-Maior da Marinha Italiana, Almirante Giuseppe Perotti Bergotto e outros, sublinhando a importância estratégica do mar mesmo no contexto de tensões geopolíticas.

Acampora elogiou o governo por colocar as cadeias de abastecimento estratégicas, incluindo a economia marítima, no centro do interesse nacional, reconhecendo ao mesmo tempo as excepcionais oportunidades de desenvolvimento que proporcionam. Agradeceu também ao Ministro Nelo Musumeci pelo empenho na definição do primeiro plano marítimo trienal, um passo importante para uma economia marítima sustentável.

O Presidente da Assonautica Italiana sublinhou a importância da continuidade das ações, fruto da cooperação entre Unioncamere, Assonautica Italiana, Câmaras de Comércio e outros atores, na promoção de uma estratégia marítima nacional que tenha em conta as prioridades de investimento e o compromisso com o crescimento sustentável.

Anunciou que o Blue Forum Italia, a rede de utilizadores do mar, acompanha a transição energética sustentável através do mar, em linha com as estratégias europeias. O objetivo é propor um planejamento italiano de investimentos estratégicos para a economia marítima para o triênio 2025-2027, em linha com o Plano Trienal.

Acampora destacou a necessidade de uma mobilização de recursos sem precedentes para enfrentar as transformações energética, ambiental e digital, sublinhando a importância dos investimentos em infraestruturas digitais para simplificar procedimentos e melhorar a competitividade.

Além disso, propôs a criação de um centro administrativo nacional unificado para a economia marítima, com o objetivo de agilizar as operações através de sistemas digitais, enfatizando a importância da mudança histórica que inclua todos os atores.

Concluiu o seu discurso sublinhando a importância de garantir cadeias de abastecimento estratégicas para tornar a Itália um líder na Europa e no Mediterrâneo, sublinhando o papel crucial do mar como centro de energia e comércio. Manifestou a sua esperança de que o mar esteja no centro da discussão durante a presidência italiana do G7.

Por último, Emily Dickinson foi citada como tendo sublinhado que, apesar dos desafios, é necessário enfrentar juntos a mudança histórica, para garantir cadeias de abastecimento estratégicas e tornar a Itália um líder na cena internacional.

Com estas palavras, Giovanni Acampora abriu os trabalhos da Terceira Cimeira Nacional da Economia do Mar do Fórum Azul “Vamos investir na economia do mar”, que define um quadro ambicioso e estratégico para o futuro do sector marítimo italiano.