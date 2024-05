Bónus de IVA de 800€ 2024, não automático tem que solicitá-lo

Bónus de IVA, como solicitar a contribuição de 800€. Abaixo estão os detalhes do procedimento.

Isso geralmente nos leva a acreditar que os bônus e subsídios se destinam principalmente aos funcionários. Na verdade, também existem possibilidades para isso Detentores de IVA Lidando com circunstâncias econômicas especiais. Este é o chamado caso Bônus de IVA de 800 euros.

O nome oficial do bônus é Renda extraordinária e subsídio de continuidade de operação (ISCRO)medida introduzida a título experimental com a Lei Orçamental de 2021, e destinada na altura a responder à emergência da Covid envolvendo muitos trabalhadores independentes. Grandes perdas no volume de negociação. A ISCRO estava programada para ser realizada em 2021-23, mas LPara extensão Também chegou para 2024.

Bônus de IVA, como funciona

Este subsídio destina-se aos trabalhadores independentes inscritos na administração autónoma do INPS que tenham registado uma diminuição significativa do seu volume de negócios. Para receber o bônus, é necessário atender a alguns requisitos, que o governo decidiu flexibilizar este ano em relação ao ano anterior. Em detalhes o Novos recursos introduzidos Os requisitos são: Abrir o número fiscal de Pelo menos três anosAnteriormente eram quatro; Os candidatos devem declarar um rodízio Menos de 12 mil euros Anualmente, até ao ano passado, o valor era de 8.972€; O volume de negócios deve ser aprovado Menos de 70 por cento do rendimento médio do trabalho independente obtido nos últimos dois anos, o declínio anteriormente deveria atingir 50 por cento; O dinheiro que você recebe Contribua para o treinamento De salário.

Outros requisitos são: não beneficiar de subsídio de integração; Mantenha-se atualizado com as contribuições; Não estar aposentado ou segurado por outros programas de seguridade social; Obter uma declaração fiscal certificada da agência fiscal; Estar registrado na administração separada do INPS. Os beneficiários devem atender a esses requisitos durante todo o período de medição Você deve se comprometer a participar dele Cursos de reciclagem profissional.

A partir de 2024 Escrow Não pode ser solicitado nos dois anos seguintes Ao ano de início do benefício. O prémio é pago por um período de seis meses a contar do primeiro dia seguinte à data de apresentação da candidatura e é igual 25% semestralmente sobre o último rendimento auferido. No entanto, a troca não pode exceder 800€ por mês ou menos de 250€ por mês.

A solicitação do bônus deve ser enviada on-line em Site do INPSfaça login com suas credenciais SPID, CIE e CNS e conecte-se à página Subsídio ISCRO para trabalhadores autônomos, inscreva-se on-line. O prazo para apresentação da candidatura foi fixado em 31 de outubro de 2024.