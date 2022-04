Bolsa de Valores Italiana, comentando a sessão de hoje (22 de abril de 2022)

O Forti obteve lucros para a Saipem, após o forte aumento registrado na sessão anterior. ENI também está em vermelho. As vendas prevaleceram sobre os banqueiros

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Eles registraram uma queda de cerca de dois pontos percentuais No último jogo da semana. Pierre Ferret – Analista Técnico da ActivTrades – informou que as exchanges tiveram uma reação negativa a Palavras duras do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que anunciou seu desejo de acelerar o aperto monetário ao mesmo tempo em que enfrenta a maior taxa de inflação dos últimos anos. Por outro lado, de acordo com o especialista, os investidores continuam a dar boas-vindas a uma forte temporada trimestral, que até agora viu 80% das empresas que divulgaram dados superarem as estimativas de lucro. “Esses fatores opostos levaram a uma volatilidade acentuada nos mercados de ações”, enfatizou Pierre Ferret.

o FTSEMib Fechou em queda de 2,12%, a 24.280 pontos, depois de ter oscilado entre 24.261 pontos no mínimo e 24.601 pontos no máximo. O principal índice da Bolsa Italiana encerrou a semana com queda total de 2,34%. o FTSE Italia todos participaram Ele deixou 2,01% no chão. Também sinal de menos para chapéu médio FTSE Italia (-1,25%) para A estrela do FTSE Italia (-1,85%). E na sessão de 22 de abril de 2022, o valor negociado subiu para 2,47 bilhões de euros, em comparação com 2,13 bilhões na quinta-feira.

São 17h30 Bitcoin Caiu para menos de 40 mil dólares (menos de 37 mil euros).

o BTP-Bund spread Quase 170 pontos.

EU ‘euro Ele caiu abaixo de US $ 1,08.

Definitivamente um dia ruim para as ações no setor de petróleoDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em junho de 2022) caiu para US$ 102 o barril.

Ele explorou SaipemApós o aumento acentuado na sessão anterior. Endereço passou por redução de 7,54% para 1165 euros.

Também em vermelho Onde você está (-3% até € 13,58). O cão de seis patas anunciou o consenso dos analistas para o primeiro trimestre de 2022. Estimativas publicadas no site da gigante petrolífera indicam um lucro operacional ajustado para os três primeiros meses do ano de 4,61 bilhões de euros e um lucro líquido ajustado de 2,47 bilhões de euros .

A queda das participações do setor bancário prevaleceuapós as fortes subidas ocorridas no dia anterior.

Flexões de Intesa São Paulo (-2,08%), Mediobanca (-2,4%) e UniCredit (-2,24%).

o Banco BPM Consegui reduzir o dano. Registre o endereço do Instituto liderado por Giuseppe Castagna A Menor queda 0,03% a 3,07 euros.

dia muito ruim CNH Industrial (-4,35%) H Telecom Italia TIM (-4,37%).

MidCap negativo fechado para OVS (-1,3% até 1.894 euros)Após a publicação dos resultados do ano fiscal 2021/2022. A empresa retornará ao dividendo.