Mary Kay destaca iniciativas e colaborações com The Nature Conservancy para proteger os oceanos no Dia da Terra 2022

Este ano é 52ou Lembrança do Dia da Terra que foi celebrado pela primeira vez em 1970. A Mary Kay está envolvida na celebração do meio ambiente e de todas as parcerias globais que visam promover o investimento no planeta e alcançar 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definido pela Organização das Nações Unidas (ONU).

As intervenções para proteger os oceanos são um pré-requisito para a luta bem-sucedida contra as mudanças climáticas e a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os oceanos cobrem 70% da superfície da Terra, representam a maior biosfera do planeta e abrigam 80% de toda a vida. Eles geram 50% do oxigênio que precisamos, absorvem 25% das emissões de dióxido de carbono e capturam 90% do calor adicional dessas emissões.1

A The Nature Conservancy (TNC) embarcou em uma missão para proteger nossos oceanos com o apoio de Mary Kay, cuja estratégia de sustentabilidade depende especificamente dos recursos hídricos: “Neste Dia da Terra, os oceanos precisam de todos nós”, disse Jeffrey Parish, Diretor Científico da Nature Conservação na The Nature Conservancy. “Com o apoio de seus parceiros de negócios, a TNC trabalha todos os dias em todo o mundo para conservar os recifes, áreas costeiras e áreas de pesca que tornam a vida neste planeta e no nosso próspera. Juntos, vamos fazer de cada dia o Dia da Terra.”

Por meio de nossa parceria, a Mary Kay apoia projetos que produzem um impacto sustentável para conservar e proteger nossos oceanos:

proteger os oceanos globais para melhorar a saúde dos oceanos para a natureza e as pessoas;



proteção de recifes de corais resistentes ao clima, ou os chamados “super corais”, no Triângulo de Coral;



Restauração de corais de ostras na Ásia e no Pacífico na Austrália, Hong Kong e China;



Apoiar as mulheres líderes na região do Pacífico de Papua Nova Guiné (manguezais, mulheres e mercados) e nas Ilhas Salomão (saúde coletiva e resiliência);



Conservação e restauração de áreas costeiras ao longo da Costa do Golfo (proteção das zonas húmidas costeiras ao longo da Costa do Golfo);



Melhoramento da piscicultura no México (melhoramento da piscicultura e emancipação coletiva).



A The Nature Conservancy formará uma nova parceria global para identificar e proteger recifes de corais resistentes ao clima, ou os chamados “super corais”, em A Conferência dos Oceanos das Nações Unidas 2022 será realizado em Lisboa, Portugal. A Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, organizada pelos governos do Quénia e Portugal, centrar-se-á nas questões relacionadas com as ameaças à saúde, ambiente, economia e governação dos oceanos, bem como estimulará a adoção de soluções inovadoras e baseadas na ciência para abrir as portas para uma nova era de ação global para proteger os oceanos.

“Não apenas no Dia da Terra, mas todos os dias, Mary Kay celebra o que fizemos para investir em nosso planeta e proteger nossos oceanos – um meio de subsistência para quase 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. É fundamental para nossa Terra, nosso futuro e para a sociedade. Mary Kay tem orgulho das parcerias que construiu para ajudar É realmente uma parceria para o planeta”, disse Deborah Gibbins, diretora de operações da Mary Kay.

“Sabemos que ainda há muito a fazer, mas também sabemos que podemos e faremos mais. Cuidar do nosso planeta é importante para a Mary Kay e o Dia da Terra nos oferece uma oportunidade de renovar nosso compromisso com a implementação de intervenções sustentáveis.”

Para obter mais informações sobre o compromisso da Mary Kay com a sustentabilidade, visite marykayglobal.com/sustainability E baixe a Estratégia de Sustentabilidade Global da Mary Kay, Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow.





Sobre a conservação da natureza



The Nature Conservancy é uma organização global de conservação da natureza dedicada a conservar as terras e águas das quais a vida depende. Impulsionados pela ciência, criamos soluções inovadoras e direcionadas no local para enfrentar os desafios mais difíceis que o mundo inteiro enfrenta para promover a prosperidade compartilhada da natureza e da humanidade. Estamos enfrentando as mudanças climáticas e conservando a terra, os recursos hídricos e os oceanos em uma escala sem precedentes para garantir a distribuição sustentável de alimentos e água e tornar as cidades mais sustentáveis. Com nossas operações em 79 países e territórios, usamos uma abordagem colaborativa que envolve comunidades locais, governos, setor privado e outros parceiros. Para mais informação, por favor, visite o website www.nature.org ou siga Incorporar tweet no Twitter.





Sobre Mary Kay



Entre as primeiras pessoas a combater a discriminação, Mary Kay Ash fundou sua própria empresa de beleza em 1963 com um objetivo: melhorar a vida das mulheres. Esse sonho se transformou em uma empresa multibilionária com uma força de trabalho de milhões de trabalhadores autônomos em quase 40 países. Como uma comunidade empreendedora, a Mary Kay está comprometida em ajudar as mulheres em sua jornada rumo à independência econômica por meio de educação, orientação, advocacia, networking e inovação. Investindo apaixonadamente na ciência por trás da beleza, a Mary Kay fabrica produtos de alta qualidade para a pele, cosméticos pigmentados, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita que é essencial melhorar a vida hoje para um amanhã sustentável, colaborando com organizações em todo o mundo para promover a excelência em empreendedorismo, apoiar a pesquisa do câncer, promover a igualdade de gênero, proteger as vítimas de violência doméstica, embelezar nossas comunidades e incentivar as crianças a viver seus sonhos. . Saiba mais sobre marykayglobal. comEncontrar-nos no FacebookE Instagram E LinkedIn ou siga-nos Twitter.





1Sobre a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas 2022, a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas em Lisboa, Portugal, https://www.un.org/en/conferences/ocean2022/about



