Hipotecas, a festa acabou. Custos mais elevados para taxas fixas e variáveis. Ofertas para jovens estão desaparecendo

Banco da Itália Esperava: As hipotecas tornaram-se Mais caro. Depois de uma ligeira descida, na verdade, um Fevereiro Taxas devolvidas a Níveis de agosto. O valor da Taeg que representa o custo total do empréstimo aumentou 1,85% vs. 1,78% em janeiro. E são principalmente os jovens que pagam o preço. Como dito na análiseMutuiSupermarket.it . Observatoryos bancos não só aumentaram os prémios (os spreads) que aplicam às taxas fixas e variáveis, como Suspensão de ofertas para menores de 36 anos Dentro do contexto de Primeiro Fundo de Garantia Residencial. Em execução desde 2015, o programa Era Consolidado por um decreto bis Sosteni de maio de 2021que passou de 50% para 80% A parte do empréstimo coberta pelo Estado para jovens com exposição Menos de 40 mil euros.

Em seguida, o fundo foi refinanciado de acordo com a lei orçamentária com 242 milhões de euros E o prazo para solicitar uma hipoteca foi prorrogado até 31 de dezembro de 2022. Embora tenha tido muito sucesso recentemente, graças à A incerteza que pesa sobre a economia, A primeira recompensa do albergue está enfrentando algumas dificuldades. O principal problema é que a taxa proposta pelo banco Não pode exceder um antidesgaste Fixado a cada três meses pelo Banco da Itália até 30 de Junho, 1,99% para hipotecas fixas e 2,27% para variáveis. Na situação atual, com a inflação a 6,5% e a iminente subida do custo do dinheiro por parte do Banco Central Europeu, as instituições de crédito correm o risco de perder. Credit Agricole e Avira Do grupo Credem, por exemplo, não é mais concedido Hipotecas de taxa fixaGarantido pelo Consap para empréstimos acima de 80% do valor do imóvel. Uma opção também seguida por outros bancos. Unicredit e Urso Suspensão de pagamentos de novas hipotecas jovens com taxa fixa com Garantia Consap, enquanto Banco Bpm Eu fiz isso para variáveis ​​também. Por outro lado, o Silla Bank ainda concede empréstimos a menores de 36 anos para aquisição da primeira casa, mas apenas para valores não superiores a 70% do valor. A única exceção é um trabalho. De fato, o Instituto Holandês estendeu a oferta da hipoteca para valores que cobrem 95% do preço da casa.

Em suma, há um estresse de crédito contínuo que afeta principalmente os jovens, mas também afeta outros tomadores. Durante este mês joris aos 20O benchmark para hipotecas de renda fixa ficou em 1,47%, alta de 0,38%. E continua subindo: em 20 de abril atingiu 1,65%, enquanto em dezembro de 2020, seu nível mais baixo de todos os tempos, foi de 0,01%. Embora ainda em território negativo, Também EuriborEm que os empréstimos são baseados com taxas de juros variáveis ​​estão aumentando. A média de abril é de -0,45%, um salto de 0,04% em relação ao mês anterior, enquanto em dezembro do ano passado ainda estava em -0,58%. Mas então é preciso aumentar os dois indicadores Adicione os spreads aplicados pelos bancosvire de crescimento rápido.

Ainda de acordo com o Osservatorio MutuiSupermarket.it, o Crédit Agricole aumentou em 0,27% para taxas fixas e 0,16% para taxas variáveis, PNL 0,25% e 0,05%, respectivamente, e Banco di Sardinia em 0,15% e 0,05%. Intesa São Paulo, Em vez disso, ele apenas ajustou os spreads dos prêmios fixos, que passaram de 0,10 para 0,40%. pular Crédium que os reduziu em 0,58% Para obter empréstimos no valor entre 70 e 80% do valor do imóvel. São sobretudo os jovens até aos 35 anos que pedem uma hipoteca – e as suas perguntas são que 48% do total Enquanto comprar é o objetivo perseguido por 84% dos tomadores. No que diz respeito à renda, um Empréstimos para comprar casa são principalmente aqueles que ganham entre 1500 e 2000 euros (30%) e 36% dos empréstimos variam entre 100 mil e 150 mil euros.