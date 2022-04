Mobilidade e verde, NRRs para outras oportunidades para empresas italianas

Ouça a versão em áudio do artigo

Há um desenvolvimento de hidrogênio renovável na Espanha que desenvolveu um Pnrr no valor de 69,5 bilhões em três anos com 40% dos fundos destinados à transição energética. Mas há também uma atualização, em uma chave verde, para a infraestrutura ferroviária da Croácia que criou um site governamental dedicado (https://eojn.nn.hr) onde todas as licitações estão relacionadas ao esquema de resgate de US$ 6,3 bilhões (mais 3,6 bilhões de co-financiamento). Depois, há muitas oportunidades na economia circular, desde o plano finlandês (2,1 mil milhões repartidos por quatro eixos) até ao plano dinamarquês: os 1,5 mil milhões de euros aos quais o governo de Mette Frederiksen acrescentará um montante igual de fundos nacionais, com um montante muito forte foco na mobilidade sustentável.

Oportunidades para empresas italianas

Estas são apenas algumas das oportunidades que as empresas italianas poderão interceptar nos 21 planos lançados na implementação da próxima geração da União Europeia num total de 254,7 mil milhões que são destacados numa brochura criada com base na contribuição do Ministro dos Negócios Estrangeiros Assuntos e Cooperação Internacional, Luigi Di Maio, que foi Prévia dos seus conteúdos por Sole 24 Ore. “Os planos nacionais de recuperação e resiliência dos países da UE – explica Lorenzo Angeloni, Diretor Geral de Fortalecimento do Sistema Estatal da Farnesina – representam uma oportunidade extraordinária para promover empresas e cadeias industriais italianas, bem como sua excelente experiência de fabricação para os negócios e atividades esperados em cada um deles.”

Cooperação das embaixadas

Para alinhar os potenciais efeitos positivos dos diferentes planos, o Ministério iniciou a operação da máquina capilar. “Em cooperação ativa com embaixadas de interesse regional – continua, continua Angeloni, realizamos um levantamento detalhado dos projetos que outros países da UE pretendem implementar dentro de seus planos nacionais de medição e coletamos informações detalhadas das autoridades responsáveis ​​por cada um deles. desta iniciativa é fornecer às empresas italianas uma visão rápida e imediata dos projetos e oportunidades relacionadas oferecidas aos programas NRP em outros países europeus, colmatando a lacuna de informação que muitas vezes aflige nossas empresas, especialmente as PMEs, mesmo que tenham habilidades e experiência suficientes competir competitivamente em mercados estrangeiros”.

Imagem da planta (já aprovada e não aprovada)

Assim, nasceu um guia ágil de cerca de sessenta páginas que traça um minucioso escrutínio tanto dos 21 planos já aprovados por Bruxelas como dos cinco planos (Bulgária, Holanda, Suécia, Hungria e Polónia) ainda à espera da luz verde da Europa e que os cubanos Comissão 58,2 mil milhões de euros. Todos eles uniram a possibilidade de empresas italianas promoverem seu desenvolvimento além das fronteiras nacionais. Os espaços de manobra são também verdadeiramente multifacetados, salienta Angeloni, “desde a criação ou modernização de infraestruturas à eficiência energética dos edifícios, da produção de energia verde à mobilidade sustentável, do fornecimento de bens (principalmente essenciais), à digitalização dos negócios e administrações públicas, entendidas no sentido mais amplo e abrangente dos setores de segurança cibernética, criptografia e contra-fake news”.

Temporada de transição ambiental

No entanto, o capítulo que parece abrir as maiores oportunidades é a mudança ambiental que é particularmente atraente, como mencionado, na Espanha, mas também no PNRR francês, que é o segundo maior da Europa (39,4 bilhões) depois do que foi lançado. Pelo CEO Pedro Sanchez, que destinou 20,2 bilhões em empréstimos ao meio ambiente do elemento e que oferece quatro caminhos potenciais para afirmar as empresas italianas: eficiência energética na construção, descarbonização da indústria, apoio à compra de veículos de baixa emissão e investimentos em a economia circular. Mas a transformação verde apresenta também desenvolvimentos interessantes no plano de recuperação da Grécia (30,5 mil milhões) que prevê iniciativas muito diversas no setor da energia e ambiente onde se destacam grandes projetos de infraestruturas, como a interligação energética entre as ilhas e o continente, mas também intervenções específicas em eficiência energética e mobilidade sustentável. É o outro motor importante dos novos programas europeus de redução de desastres, começando pelos do Norte da Europa: da Letónia (1,8 mil milhões), que aposta muito na propagação do transporte com emissões zero, à Lituânia (2,2 mil milhões) que coloca 340 milhões na central telefônica “Verde” não é apenas para ferrovias, mas também para todos os transportes públicos.