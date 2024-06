Títulos hoje – BTPs presos. Este é o momento em que eles podem atirar

É uma decepção estas últimas semanas. o ptp – Tal como todas as obrigações governamentais do euro em geral – elas não se movem. Isto deve-se certamente à incerteza que rodeia o Banco Central Europeu, mas também aos resultados das eleições europeias. Os acontecimentos são bem conhecidos e escrevemos sobre eles recentemente.

Mas esta situação constrange os pequenos e médios investidores, que entraram no sector de mãos estendidas, com o objectivo de conseguir uma posterior recuperação dos preços. O que não aparece. Por outro lado, todos os indicadores técnicos nunca criam ilusões de fortes subidas, evitando sinais falsos.

Na verdade, já há algum tempo que já não viam qualquer possibilidade de uma recuperação clara a curto (e agora podemos dizê-lo) a médio prazo. Vamos dar uma olhada no que eles estão se referindo atualmente.

O futuro menos perseguido é mais verdadeiro

Os contratos futuros de BTP curtos – relacionados a vencimentos curtos de BTP – não foram monitorados durante semanas entre 104,8 e 105,3 pontos base. Não há vida nesta frente e apenas haverá uma recuperação acima de 105.35, onde residem actualmente a média móvel do período 200 e a resistência de longo prazo (uma coincidência muito importante).

Os movimentos deste derivativo são sempre limitados, mas muito precisos ao indicar o sentimento do mercado em parte da curva que hoje está entre os movimentos mais observados no contexto do BTP.

O futuro mais perseguido aguarda com incerteza

O outro derivativo – Long BTP – relativo aos vencimentos longos de BTP – é o indicador mais acompanhado pelos mercados. Também permaneceu estável durante várias sessões, mas na quinta-feira rompeu a média móvel de 200 períodos, o que não é um sinal positivo.

Da mesma forma, todos os outros osciladores técnicos não dão nenhuma indicação de recuperação de preços. Há uma primeira resistência a superar em 116,9 pontos base e depois novamente em 117,8 e 118,6 pontos base. Só passando a última opção, mas à força, é que os nossos títulos do governo conseguirão recuperar o fôlego.

Desempenho é o teste decisivo

O terceiro e mais sensível indicador é o rendimento dos títulos BTP de 10 anos. Ele retrata o desempenho de nossos títulos, bem como de todos os títulos do governo, e é de fácil compreensão para o público em geral. Mesmo nesta área, não há nada de positivo para aqueles que procuram preços mais elevados (e, portanto, rendimentos mais baixos). Na verdade, subiu acima dos 4%, num movimento que começou efectivamente em meados de Março e que se revelou carente de capacidade real de reversão. Que aparecerá com uma clara reversão abaixo de 3,8% e depois de 3,6%.

Vamos dizer como é

Vimos um mercado muito incerto nas últimas semanas e aguardamos os comentários do BCE. Porém, quando chegaram não estavam mascarados. Destacando fortes suspeitas sobre a natureza assustadoramente contraditória das intenções. É claro que a inflação não é a única coisa que afeta as escolhas.

Há política (pior!), há resultados eleitorais incertos, há um banco central agora mais poderoso que a UE e há sinais de incerteza causados ​​pela economia e pelo mundo petrolífero. Em suma, o quadro é cheio de incerteza, o que em muitos aspectos poderá levar a uma crise sistémica capaz de baixar subitamente as taxas de juro e depois regressar.

Então não deixe de monitorar as três ferramentas que mencionamos acima. Pelo menos eles estão dizendo a verdade!