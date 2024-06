Carros elétricos e a transição ambiental, a política está mudando na outra direção: o ataque está chegando

Em entrevista realizada pelo Tuttomotriweb.it, Alessandro Lago falou sobre a atitude dos políticos em relação à eletricidade.

Muitas dúvidas tomam conta dos motoristas em relação à questão dos carros elétricos. Nos dez a quinze anos seguintes, foi decidido na Europa abandonar completamente os motores térmicos em favor dos motores térmicos. Véspera. Muitos consideraram esta escolha uma imposição indesejável. Ao mesmo tempo, muitos, apegados a motores antigos, não conseguem digerir a modernidade.

Além disso, tudo isto certamente não é ajudado por uma parte da política que, para andar na barriga do país, atira lama sobre lama.Eletrizando o mundo automotivo. Somam-se a tudo isso, claro, algumas notícias falsas vazando sobre o assunto, o que certamente não ajuda. No entanto, uma grande parte da população parece reconhecer a necessidade de uma mobilidade mais sustentável.

Alessandro Lago dá sua opinião sobre as opções políticas em relação aos carros elétricos

Prova disso são os dados sobre os recentes incentivos verdes do governo, que se esgotaram quase imediatamente. Em suma, parece haver um desejo de renovação na Itália. É claro que a crise económica que atingiu duramente o nosso país também não ajuda, nem os aumentos dos preços dos automóveis.

A este respeito, durante as recentes Jornadas Eléctricas realizadas em Roma, Alessandro Lagoeditor-chefe do Motor1.com e InsideEVs.it, as publicações que promovem o evento, Fale exclusivamente com TuttoMotoriWeb.it anúncio: “Infelizmente, a política segue o ponto fraco do país. A política tende a satisfazer as dores de estômago das pessoas. Isto torna-se um problema porque os políticos têm de fazer escolhas mais informadas. Hoje a política alimenta o medo e isso se torna perigoso porque não ajuda com o insight.”

Em suma, palavras com significado real que dão dimensão à situação que vivemos na Itália. A verdade é que alguns políticos, para obterem mais votos, opõem-se à energia eléctrica e levantam palavras de ordem contra ela.EuropaCulpado de pagar pela eletricidade. A esperança é que os automobilistas superem estas atitudes e prestem mais atenção a esta questão, especialmente para o futuro, que terá necessariamente de se libertar dos combustíveis derivados do petróleo.