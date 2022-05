Estratégia da cadeia de suprimentos de tomate industrial para combater a aranha vermelha

Indicadores de resistência ao desenvolvimento da aranha vermelha no cultivo do tomateiro foram apresentados ao final de três anos do experimento. Resultados em vídeos, mensagens em papel vademecum e mensagens de whatsapp. O Consórcio Terre Padane e a Interprofissão de Tomate Industrial do Norte da Itália em Castello di Rivalta apresentaram os resultados de um projeto de pesquisa e experimentação de três anos para comparar o desenvolvimento da aranha vermelha no cultivo de tomate da indústria, cofinanciado pelo Programa de Desenvolvimento Rural na região da Emilia-Romagna.

Durante os três anos, questionários específicos foram elaborados e distribuídos aos agricultores, foram realizados ensaios de campo, populações de aranhas pesquisadas, testes de eficácia de pesticidas realizados, atividades de treinamento e divulgação para os agricultores e todos os tópicos da cadeia de abastecimento.Tomate industrial. Após essas atividades, e reconhecendo que novos medicamentos agrícolas não estão disponíveis dentro dos regulamentos de produção integrada, a estratégia mais eficaz é aquela que visa, por um lado, conter os ataques de aranhas e, por outro, evitar o desenvolvimento de a resistência aos pesticidas agora disponíveis que exporiam a produção está em sério risco nos próximos anos.

Projeto: O valor do projeto, que começou em 2019 e agora está terminando, é de € 250.000, dos quais € 180.000 são financiados pela região Emilia-Romagna como parte do Plano de Desenvolvimento Rural. Os parceiros foram a União Agrícola Terrepadane (o órgão principal), a organização profissional OI Pomodoro da Industria do norte da Itália, a Universidade Católica do Sagrado Coração de Piacenza, Op Ainpo, o Centro de Treinamento Tadini e 4 fazendas localizadas na área mais afetada sul da província de Piacenza.

Atividades: A Organização Industrial de Tomate Industrial do Norte da Itália, para identificar os fatores predisponentes para a disseminação de ácaros, coletou informações por meio de questionários de 100 fazendas localizadas entre Piacenza e Parma, em colaboração com OP Ainpo, Asipo e Poa. Os dados coletados foram analisados ​​pela Universidade Católica do Sagrado Coração de Piacenza, que então elaborou uma proposta de novas diretrizes voltadas à prevenção e controle de ácaros no campo, de acordo com o Regulamento de Produção Integrada.

Testes de campo foram realizados em 4 fazendas parceiras do projeto, a fim de comparar a aplicação dessas diretrizes em relação aos métodos convencionais. A universidade monitorou a presença de ácaros na área, coletou diversas montagens em campo, classificou-as em laboratório e realizou testes para avaliar a resistência a agrotóxicos, nos quais se verificou tanto a atividade direta dos produtos quanto o efeito das misturas . . (Reservoir Mix) e também realizou testes sobre a eficácia dos defensivos agrícolas atualmente utilizados.

O Centro de Treinamento Tadini tem realizado ações de capacitação específicas para diversos grupos profissionais: agricultores, técnicos de compras e varejistas agrofarmacêuticos. Os cursos, que também foram enriquecidos com novas indicações decorrentes do projeto, visam aprofundar e atualizar o conhecimento sobre essas mariposas. Realizou-se também um encontro interessante com a região de produção industrial de tomate em Portugal, para conhecer e discutir as ferramentas e métodos de combate aos ácaros nas diferentes regiões europeias e partilhar as melhores práticas adotadas. Para apoiar as fazendas na luta contra o Ragnetto, foram produzidos um videoclipe, um folheto em papel e mensagens curtas transmitidas via WhatsApp.

