Bolsas de valores europeias aguardam cautelosamente PIB dos EUA, rublo despenca após intervenção do banco central

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – O bolsas de valores europeias Eles tentam defender a recuperação registrada na véspera após a ata da última reunião do Federal Reserve confirmar a tendência da instituição de aumentar as taxas em 50 pontos base nas próximas duas reuniões. No entanto, o mercado continua cauteloso enquanto aguarda a divulgação da segunda leitura do PIB dos EUA no primeiro trimestre. Os investidores continuam avaliando as palavras do primeiro-ministro chinês Li Keqiang sobre as dificuldades que a economia enfrenta no segundo trimestre devido às restrições anti-Covid. o FTSE MIB di Piazza Afari está muito próximo do par, juntamente com outros índices continentais. Entre as ações de Milão com maior capitalização, em destaque Pimenta Após a luz verde do Banco Central Europeu para comprar Carige. fraco Stmicroelectronicsque foi afetado pelas vendas no segmento de chips que já empurrou o segmento para baixo nos mercados asiáticos.

Banco central da Rússia volta a cortar juros

Na frente macroeconômica, o Banco Central da Rússia cortou sua principal taxa de juros pela terceira vez desde o início de abril para apoiar a economia afetada pelas sanções internacionais. A taxa foi reduzida de 14% para 11% após os dois cortes em abril. O aumento inicial de 9,5% para 20% no final de fevereiro pretendia apoiar a fraqueza do rublo rapidamente e conter a inflação crescente, mas desde então o rublo recuperou força e obteve ganhos nos rendimentos da moeda. As exportações estrangeiras de petróleo e gás aumentaram graças aos preços mais altos. “As pressões inflacionárias estão diminuindo na esteira da dinâmica da taxa de câmbio do rublo e uma redução significativa nas expectativas de inflação para famílias e empresas”, disse o Banco Central, acrescentando que “as condições externas da economia russa permanecem bastante difíceis. atividade.” O movimento teve consequências imediatas para o rublo, que perdeu cerca de 4% em relação ao dólar, a 62,25 por dólar. Assim, a moeda russa caiu cerca de 12% nas duas últimas sessões, depois de atingir seus níveis mais altos desde 2018, graças ao crescimento das exportações impulsionado pela energia cara.

Na Itália, a confiança dos consumidores e das empresas está aumentando

Na frente macroeconômica, estima-se um aumento na Itália em maio tanto no Índice de Confiança Climática do Consumidor (de 100,0 para 102,7) quanto no Índice Composto de Confiança Empresarial (de 108,4 para 110,9). Foi anunciado pelo Istat. A confiança nos negócios está muito próxima do nível de fevereiro passado, graças à melhoria dos serviços de mercado e varejo. A confiança dos consumidores registou uma evolução positiva após quatro meses consecutivos de queda, com uma melhoria generalizada em todas as componentes excepto nas expectativas sobre a situação económica geral e opiniões sobre a possibilidade de poupança no futuro.

Bper pronto para assumir Carige após OK BCE

Voltando aos títulos de Piazza Affari, em relação ao Bper, após aprovação do Banco Central Europeu, a aquisição da Carige poderá ser formalizada nos primeiros dez dias de junho e será seguida do lançamento da oferta pública de aquisição do Bank of Génova. Quanto a St, o setor é atormentado por rumores de que a Apple pode limitar a produção do iPhone a 220 milhões de peças para 2022, número abaixo das expectativas do mercado. Mas o título, relatam os operadores, também é afetado pelas previsões decepcionantes que chegaram do chipset Nvidia. em ftsi duplo ib Telecom Itália No dia do conselho de administração apenas em uma rede de fibra óptica.

Espalhe para 194 pontos, um pouco de óleo em movimento

Em títulos, caiu Spreads entre BTp e Bund. O diferencial de rendimento entre o benchmark BTp de dez anos e o mesmo vencimento alemão é indicado em 194 pips de 199 pips na véspera. O rendimento do BTp de 10 anos de referência caiu para 2,89%, de 2,95% na noite de ontem.