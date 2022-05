EUbyLakes retoma de Cebino com foco na neutralidade climática

Lago Iseo é palco da primeira unidade na presença do projeto europeu EUbyLakes

EUbyLakes reinicia a partir do Lago Iseo e da Zona Neutra Climática. O projeto europeu revigorado em 2019, que como muitas outras iniciativas encontrou um motivo para desacelerar a epidemia, foi retomado na segunda-feira a partir da capital, Cebino. Os parceiros do projeto, após uma semana de passeios e discussões sobre questões de neutralidade climática e impacto do turismo no clima (e mudanças climáticas nos fluxos turísticos), vão se despedir na sexta-feira em Sasapanic Beach depois de avaliar o que emergiu das discussões. .

O Lago Iseo é palco da primeira unidade com presença do projeto europeu EUbyLakes, que foca o tema da “neutralidade climática”. Uma oportunidade para encontros e histórias do território no âmbito da iniciativa criada para criar um espaço de diálogo entre os cidadãos dos diferentes países envolvidos, ajudando assim a lançar as bases para o futuro da Europa.

A mudança climática, com tudo o que envolve, é um tema tão próximo dos lagos que o projeto é protagonista: além de Cebino e Iguibelt (França), Kirkeni (Grécia), Imatra (Finlândia), Santillana (Espanha) e El Kiva (Portugal). Presente nas obras, que hoje contemplam a deslocalização de múltiplos parceiros entre Iseo, a Reserva Natural de Torbiere e Monte Isola, bem como dois representantes da Irlanda, um membro da rede nEULakes e dois jovens estudantes de Cattolica di Brescia e da Universidade de Bérgamo.

“Há muito o que fazer e muito o que discutir – destacou Fabio Ghirardelli, vice-presidente da Associação Visit Lake Iseo – somos muito sensíveis à questão do desenvolvimento sustentável na região, mas esse objetivo não pode ser perseguido se houver nenhum desenvolvimento sustentável do turismo e o impacto climático do turismo e vice-versa.”

Durante os dias de trabalho, intervirão o professor de Política Econômica da Universidade de Brescia Sergio Virgalli, bem como o diretor do projeto Met (Modeling Energy Transino) e o órgão diretivo da reserva natural de turfeiras. Algumas empresas e stakeholders locais estiveram do seu lado, demonstrando a capacidade de empresas públicas, privadas e de pequeno porte saberem navegar no território com respeito, intuição e eficiência.

“A mudança para a neutralidade climática é o maior desafio e oportunidade da Europa para a economia e a sociedade no futuro – explicaram os parceiros do projeto – a unidade operacional visa aumentar a conscientização sobre a estratégia europeia de longo prazo para se tornar neutra em relação ao clima até 2050. conceito e definição de “neutralidade climática”, explorando perspectivas e metodologias e desafios a ela relacionados.