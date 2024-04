Renault Captur 2024: aqui está a tabela de preços

Gasolina, GLP e híbrido – As inscrições serão abertas no dia 16 de abril Renault Captur 2024atualizado com um redesenho de meio de carreira (aqui Para saber mais). o os preços O seu preço começa a partir de 22.550 euros para a versão básica Tce 90 em preparação desenvolvimento. A configuração intermediária é chamada Técnicaestará disponível a um preço inicial de 24.255€, estando no topo de gama Espírito Alpino Começará nos 30.150 euros. O mais baixo dos dois níveis de acabamento está disponível com um motor 1.0 turbo a gasolina de três cilindros que produz 91 cv, aumentando para 100 cv na variante a gasolina e GLP bicombustível, ambos combinados com uma caixa manual de 6 velocidades. As duas versões híbridas – a moderada híbrida com motor 1.3 Turbo de 160 cv e caixa de dupla embraiagem de 7 velocidades ou a full hybrid com motor 1.6 aspirado de 145 cv – só podem ser combinadas com os níveis de equipamento Tecno e Esprit Alpine, com preços a partir de € 27.350 (Veja a tabela abaixo).

nova oferta – Todas versões Renault Captur 2024 Equipado com o sistema OpenR Link mostrado no novo uma tela toca minha cabeça 10,4 polegadas, projetado para aproveitar ao máximo conteúdos interativos e novos serviços, incluindo integração com Android Automotive 12 (de série no nível de acabamento Techno). A interface personalizável é compatível sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. O Captur pode ser encomendado em Cores do corpo Bianco Nacré, Grigio Cassiopea, Nero Étoilé, Blu Iron e Rosso Passion, além do novo Grigio Aviation. A paleta bicolor é padrão nas versões Esprit Alpine e opcional nas versões Evolution e Techno, permitindo que o teto e os retrovisores sejam coloridos em Magnet Grey, Étoilé Black e Pearl Grey.

Está entre as principais características da configuração desenvolvimento Nós achamos:

Rodas de 17 polegadas

Luzes dianteiras e traseiras totalmente LED

Ar condicionado manual

Sensores de estacionamento traseiros e câmera de visão traseira

Pacote de segurança com travagem de emergência ativa, aviso de fadiga do condutor, assistência de faixa, aviso de saída de faixa

Painel de instrumentos digital de 7 polegadas

E criar Técnica Combina evolução com:

Rodas diamantadas de 18 polegadas

Vidros traseiros escurecidos

Carregador de smartphone por indução

Ar condicionado automático

Chave sem chave

Sistema multissensorial

Sistema de reconhecimento de sinais de trânsito

Na configuração Espírito Alpino Além do techno, encontramos:

Rodas diamantadas de 19 polegadas

Pintura em dois tons

Sensores de estacionamento traseiros, dianteiros e laterais

Sistema de controle de cruzeiro adaptativo

Painel de instrumentos digital de 10 polegadas

Lista de preços