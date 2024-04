Crescimento, anti-sanções e diminuição do défice: o “milagre” de Portugal

Por que você está lendo este artigo: O Portugal de António Costa mostra que há um caminho para além do rigor e da austeridade. Também foi fortemente recompensado pela agência de classificação Moody's. Mas agora o país aguarda o desafio das urnas

Dívida? Não é necessariamente uma série. “Regra dos mercados”? A catástrofe social e a austeridade não andam necessariamente de mãos dadas. Questões radicais de desenvolvimento? Não necessariamente associado a Despesas malucas. Ele baseou seus resultados nesta decisão O primeiro-ministro cessante de Portugal, António Costa, O protagonista está em seus últimos meses contra sua vontade Um processo judicial kafkiano acelerou o fim da legislatura.

Próximas eleições em Portugal

No entanto, não é certo que o legado positivo dos executivos favoreça o Partido Socialista de Costa nas próximas eleições. Portugal fará live no domingo, 10 de fevereiro. Inclui socialistas, liderados pelo ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, Desafiando o retorno do centro-direitaaliança democrática, Conduzido por Luís Montenegro. O deputado portuense de 51 anos pretende governar e expulsar os socialistas após oito anos. Mas para fazer isso, ele terá, com toda probabilidade, que fazê-lo Reunindo votos de extrema direita para Shiga, Aliado na Europa à Liga de Matteo Salvini.

As sondagens de opinião sugerem que os socialistas estão destinados a perder mais de um quarto dos seus votos: de 41% em 2022, os números caem para 27-29%. PSD e o seu pequeno aliado, Partido Popular Para os democratas-cristãos e liberais, os números chegam a 32-33%, contra 29,1% em 2022. Embora se espere um boom para Ciga e o seu líder André Ventura: de 7%, espera-se que a proporção de eurocépticos, nacionalistas e anti-imigrantes aumente. subir para 16-17%.

Os desafios do país depois de Costa

Como mencionado POLÍTICOOs eleitores parecem cansados ​​de oito anos de regime socialista e desconfiam de Santos – que se juntou ao partido aos 14 anos, liderou a sua ala esquerda radical durante anos e serviu em todos os distritos de Costa até ao seu mandato. “Ele renunciou no ano passado.” Ele pode liderar o país. Além disso, pesa sobre o ex-ministro a polémica “sobre as indemnizações de meio milhão de euros que o secretário de Estado recebeu da companhia aérea estatal TAP, tutelada pelo seu ministério”. Em suma, Santos é visto pela opinião pública como um líder polêmico que não está à altura dos resultados de seu antecessor.

Além disso, para Portugal, as melhores notícias dos últimos meses sobre a gestão dos executivos Costa vieram da Moody's. Na verdade, a prestigiada agência de rating dos EUA elevou a sua classificação em dois níveis, para A3, em Novembro. Rating de Portugal reforça agenda económica do primeiro-ministro socialistaDurante anos com O espanhol Pedro Sanchez é o principal desafiante à austeridade na Europa.

Moody's promove Portugal. Abre uma nova fase política

Moody's Recompensou o facto de o governo de Lisboa ter conseguido combinar o crescimento equilibrado, o apoio aos segmentos mais vulneráveis ​​da população e a luta contra os défices. Na verdade, depois de anos a fortalecer o sistema do país sem implementar medidas de austeridade, o governo conseguiu mesmo obter um excedente orçamental. O orçamento português para 2024 apresenta uma previsão decrescente de expansão do PIB (de +2,2% em 2023 para +1,5% em 2024), mas no papel projecta um excedente orçamental duplo (+0,8% no último ano orçamental e +0,2% em 2024) o que levará a um declínio abaixo Limite crítico 100% Rácio dívida/PIB. Espera-se que diminua de 103% para 98,9% em 2024, iniciando um caminho significativo de regresso aos padrões europeus.

“O forte crescimento e balanços amplamente equilibrados significam que o peso da dívida continuará a diminuir a um dos ritmos mais rápidos entre as economias avançadas”, disse a Moody’s. Constatamos que Portugal decidiu acabar com o “turismo” dos reformados estrangeiros, impedindo o acesso ao país a partir do estrangeiro a partir de 2024 com condições fiscais adequadas, com o objectivo de Pare a inflação e a bolha imobiliária Nas zonas mais periféricas do país.

Isto representa um Selo importante Pelos resultados de Costa. Mas também abriu espaço para novas questões políticas: desde as reduções de impostos defendidas pelo Partido Social Democrata até ao surgimento de questões de segurança como as de Shiga, a mudança nas atitudes dos eleitores é uma consequência da sociedade em que existe. Não é apenas a preocupação com o futuro económico do país que prevalece.

Amplos resultados de campo progressivos

Mas o que resta anos depois é um legado que parece positivo na frente económica para um país que há uma década estava na mira da Troika para o ajustamento estrutural da sua dívida. A Moody's confirmou que o crescimento é o resultado de uma década de políticas que eram conhecidas por serem equilibradas. O Partido Socialista de Costa governa sozinho desde 2022, após sete anos de alianças programáticas com forças radicais progressistas: O Bloco de Esquerda e a aliança entre os Verdes e os Comunistas.

o “Progressivo de campo amplo” Na versão portuguesa, isto combinou para aumentar o salário mínimo mensal de 589 para 616 euros por mês durante sete anos, reduzir o horário de trabalho de 40 para 35 horas e estimular o empreendedorismo entre os jovens. A isto somou-se uma redução do imposto sobre o valor acrescentado nos estabelecimentos turísticos e uma isenção fiscal para startups e incubadoras tecnológicas.

O forte crescimento de Lisboa

Medidas que contribuíram, no seu conjunto, para aumentar a taxa de emprego de menos de 49 para mais de 56% da força de trabalho, e para aumentar o produto interno bruto de 199 para 253 mil milhões, ou seja, um crescimento acumulado de 27%, de 2015 até hoje . Tendo em conta neste momento também a era da pandemia e as anomalias recessivas dela decorrentes. O rácio dívida/PIB beneficiou disto: caiu de mais de 127% há dez anos para um declínio potencial de “centenas” a partir de Orçamento do próximo ano.

A moral da história? Como também sabe a vizinha Espanha, o segredo para reduzir o rácio dívida/PIB é agir de forma decisiva em nome do denominador comum. Passe pelo relançamento do consumo, dos investimentos e do combate à desigualdade. Um movimento semelhante ao realizado em Espanha, onde O crescimento do mercado de trabalho impulsiona a segurança económica, Consumo, emprego e empreendedorismo. Costa dirige-se às eleições de Março com o seu partido “recompensado” pela Moody's pela crescente segurança económica do país.

Portugal rumo à votação e planos pendentes

No entanto, a queda do governo e a dissolução precoce do Parlamento de Lisboa levaram à interrupção do desembaraço aduaneiro de algumas políticas que terão de ser clarificadas para perceber até que ponto o governo conseguirá continuar neste caminho no futuro. .

Portugal quer beneficiar mil milhões de euros, o que por si só equivale a 0,4% do PIB, Da venda de 51% da companhia aérea nacional Tap. Esta última obteve lucros pela primeira vez em anos em 2022 e através da sua privatização para o consórcio constituído pela British Airways e Air France-KLM Costa com o objetivo de desinvestir investimentos privados no país que o governo não pode dar-se ao luxo de torná-lo um hub. Transporte, turismo e comunicações transcontinentais. Agora o plano estagnou, o que é compreensível.

A mineração no futuro de Portugal?

Ao mesmo tempo, a mineradora Savannah Resources, cotada em bolsa em Londres, planeia desenvolver uma mina de lítio em Barroso, no norte do país, a partir da qual pretende produzir o metal para abastecer as baterias de 500 mil carros elétricos. realizam-se todos os anos num local a 145 quilómetros a norte do Porto, a segunda maior cidade do país.

Junto com um projeto Mina de lítio em Montalegre, na fronteira com a Galiza espanhola, onde a concessão é da empresa portuguesa Lusorecursos, Este projecto pode contribuir para a industrialização de Portugal num sector vital. Entre as pressões ambientais nas regiões, as incertezas políticas e o futuro institucional do país em jogo, muitas questões continuam por resolver.

Mas a lição política aprendida em Portugal, onde a competição entre o Partido Social Democrata e os Socialistas decorreu num clima de fair play fundamental, é clara: quem chegar depois de Costa verá-se forçado a construir um legado sólido, e não um legado sólido. forte. A luta para desmantelar o que existe Isso também acontece em outros contextos. Mais importante ainda, será capaz de operar numa escala política mais ampla.

Esta é essencialmente a lição do modelo de que existe outro caminho para o desenvolvimento na Europa para além do caminho estrito. Especialmente numa altura em que a União Europeia discute o futuro do rigor e da O Pacto de Estabilidade está pronto para regressar a Lisboa Quem vencer poderá olhar para o futuro na última prova nacional do voto europeu antes das eleições europeias. Isso também é novo.