O imposto automóvel, agora com cilindrada inferior a 2.800, deixou de ser pago: praticamente gratuito para todos | A lei foi aprovada

Uma lei que vai agradar a muitos motoristas, com cilindrada inferior a 2.800 você não precisa mais pagar, e aqui está o porquê.

Todo mundo que possui um carro deveria Conformidade com certas leis O que não está apenas relacionado Comportamento necessário para ser implementado na rua. Na verdade, para poder dirigir um carro com total segurança, você deve fazer o seguinte: Revise periodicamenteo manutenção Se o carro precisa e tem tudo documentos relacionado ao veículo Na base.

Entre estes últimos há alguém que é Odiado pela maioria dos motoristas (sem mencionar todos os outros), e ela Imposto automóvel. O imposto (ou imposto automóvel) é um cumprimentos que deve ser pago Área de residência E você tem que pagar Independentemente De uso Mais ou menos frequente que a média.

Por outras palavras, tem de pagar o imposto automóvel mesmo que o carro nunca seja usado porque é Imposto sobre propriedade de automóveis E não para usá-lo. Além da realidade da existência Particularmente carofacto Você deve pagar independentemente Isso torna o imposto automóvel o imposto mais odiado por todos os motoristas.

Estamos conversando sobre isso há vários anos Cancele permanentemente Realiza os sonhos de muita gente, mas ninguém fez nada de concreto a respeito. Pelo menos ainda não porque, segundo um Lei específica pudermos Evite pagar Imposto automóvel se tivermos o carro Com o deslocamento de menos de 2.800.

Adeus imposto automóvel

Em detalhes, podemos dizer adeus ao odiado imposto automóvel se tivermos um carro com ele O deslocamento é inferior a 2.000 cc (gasolina) ou Menos de 2.800 cc (diesel). Mas a isenção do imposto automóvel também se aplica a outros tipos de automóveis, nomeadamente: híbrido E a eletricidade. No entanto, esta isenção não se aplica apenas a determinados veículos, mas também a determinadas pessoas.

Na verdade, aqueles que podem beneficiar da redução do imposto automóvel são Pessoas com deficiência Mais ou menos sério ou eu Guardiões E quem cuida deles e quem os suporta às suas custas. Nestes casos é possível pedir isenção do imposto automóvel Exclusivamente para um carro.

Como solicitar uma isenção

Se você é uma pessoa com deficiência ou é tutor e tutor de uma pessoa com deficiência e possui um veículo com cilindrada não superior a 2.800 cc, você pode fazer isso Pedido de isenção do imposto dos motoristas. Para seguir esta ordem, você pode escolher dois métodos diferentes.

Você pode solicitar a isenção do imposto automóvel no conforto da sua casa, fazendo login via Velocidade, CE ou O sistema nervoso central Para a área pessoal do site De diferentes regiões e envie uma inscrição ou você pode ir pessoalmente para Unidades regionais da ACI. desde O imposto automóvel é um imposto regionalPara informações mais detalhadas, recomenda-se consultar os sites designados para o efeito Sua área de residência.