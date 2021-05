Do patrocínio às vacinas, o protagonista Draghi está na cimeira da UE (presente) no Porto, e Merkel está ausente

Não serão apenas as questões sociais que irão ocupar o lugar da cimeira europeia hoje e sábado (7 e 8 de maio) no Porto, em Portugal. A cimeira, que contará com a presença de Mario Draghi pela primeira vez, e a ausência simultânea da chanceler alemã, Angela Merkel, que tentou (sem sucesso) persuadir o primeiro-ministro português António Costa a realizar a reunião em formato digital. A revogação das patentes de vacinas anunciada pelo governo Biden e convocada ontem pela presidente do Comitê, Ursula von der Leyen, será um dos temas centrais da cúpula informal de amanhã, 8 de maio. O primeiro-ministro Mario Draghi disse: “As vacinas são um bem global compartilhado – uma das prioridades é aumentar sua produção, garantir sua segurança e quebrar os obstáculos que limitam as campanhas de vacinação.” Os Chefes de Estado e de Governo europeus serão convidados a abordar as questões sociais em duas sessões plenárias e três painéis de discussão temáticos paralelos envolvendo líderes da UE e atores sociais europeus (sindicatos, mundo empresarial, representantes das regiões).

Discurso de Draghi no simpósio “Emprego e empregos”

Na primeira sessão, Draghi falará sobre “Emprego e Empregos”. O objetivo de carreira da UE é atingir pelo menos 78% da taxa de emprego da população com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos até 2030. O debate incidirá sobre as políticas necessárias para criar uma recuperação sustentável e sustentável do mercado de trabalho. Permitir de forma abrangente que a União Europeia alcance este objetivo até 2030, sobre as iniciativas a promover para a criação de bons empregos a nível da UE e nacional, e sobre as medidas que os 27 Estados-Membros pretendem atingir “o objetivo principal do emprego. União, entre 2014 e 2019 Mais de 14,5 milhões de empregos foram criados, mas a crise da Covid-19 e as medidas de contenção travaram a tendência e, em particular, acompanharam as pessoas em risco, mulheres e jovens. Em resposta à crise, medidas nacionais e da UE amorteceu o impacto negativo, mas para atingir a meta de 78% entre Agora e 2030, é necessário o maior apoio à criação de empregos, explorando as oportunidades decorrentes da economia social, do mercado livre, dos empregos do setor verde, da digitalização e das novas tecnologias.

O objetivo da União Europeia é criar 2 milhões de empregos

Níveis adequados de investimento serão essenciais para atingir esses objetivos. O apoio da União Europeia neste sentido, com o RRF e seu orçamento de 672,5 bilhões em doações e empréstimos, seria capaz de fornecer um impulso de 2% do PIB adicional e criar 2 milhões de empregos que também exploram 88 bilhões do adicional Fundo Social Europeu (política de coesão) totalmente dedicado à implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e o Fundo de Transição Equitativa de 17,5 bilhões para transições socialmente sustentáveis ​​para a neutralidade climática. Os outros dois comitês planejados serão dedicados a “habilidades e inovação” e “Estado de bem-estar e proteção social”. No final da Cimeira Social, será apresentada uma declaração dos actores sociais europeus sobre as políticas sociais da União Europeia que contribuirá para a declaração que os dirigentes adoptarão no dia seguinte no Conselho Europeu informal. Amanhã à noite, um jantar de negócios preparará os arquivos para a verificação da cúpula do dia seguinte. Está prevista uma sessão dedicada à dimensão social, em particular para implementar o “Plano de Ação sobre o Pilar dos Direitos Sociais”, as questões das relações externas e a Cimeira UE-Índia com a emergência epidémica no centro.

Patentes de vacinas: von der Leyen está pronta para discutir qualquer proposta

Mas o dia 8 de maio também será o dia para abordar diferentes posições sobre a questão do patenteamento de vacinas. Depois dos Estados Unidos, a União Europeia também afirma apoiar a suspensão da patente das vacinas da Covid. “A União Européia – disse a Presidente da Comissão Européia, Ursula von der Leyen – está pronta para discutir qualquer proposta que trate a crise de forma efetiva e prática, e para isso estamos prontos para discutir como propor uma isenção de proteção americana. A propriedade intelectual das vacinas da Covid pode ajudar a atingir esse objetivo. ” Von der Leyen fez um apelo a todos os países produtores para que permitam as exportações no curto prazo e evitem a adoção de medidas que cortem o fornecimento de doses. No seu discurso na Conferência sobre o Estado da União organizada pelo Instituto Universitário Europeu, von der Leyen quis também destacar como “o sucesso que a Europa alcançou no domínio das campanhas de vacinação” foi alcançado “por permanecer aberta ao mundo”. . De acordo com Federico Gelli, presidente da Italia in Salute Foundation, “A crise global de saúde e as circunstâncias excepcionais da pandemia exigem medidas igualmente excepcionais para fornecer respostas de saúde global. Ao mesmo tempo – continua Jelly – a Europa está indo bem com o presidente da Comissão Ao mesmo tempo, Ursula von der Leyen. Em que exigia a liberação de medidas protecionistas por parte de alguns países produtores. De fato, a Europa manteve-se aberta ao mundo, pois contribuiu para a exportação de mais de 200 milhões de doses nos últimos meses, enquanto outros países se distinguiam apenas pela demanda interna e se fechavam para o resto do mundo.

De Macron sim à abolição da propriedade intelectual. Merkel está ausente

O presidente francês Emmanuel Macron também apóia a abolição dos direitos de propriedade intelectual, que considera a Europa “o continente mais generoso em termos de doses”. As eleições de 26 de setembro destruíram a coalizão CDU-CSU, como previam as pesquisas de opinião. Portanto, todas as luzes estão voltadas para o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, que já anunciou anteontem que a Itália vai liderar o caminho para o enxerto do Corredor Verde, que terá de ser adotado em toda a Europa a partir de meados de junho.