O Ford Puma se renova para permanecer no topo

Continue jovem – A Câmara Americana intervém sempre que necessário para manter a situação Ford Puma Está em sintonia com os tempos (a sua estreia remonta a 2019), sem distorcer o modelo de sucesso, mas atualizando-o nos lugares certos.

Esteticamente, muda bastante – Externamente, foram feitas alterações no front-end Ford PumaOnde encontramos Faróis Com tecnologia Matrix LED e luzes diurnas apresentando um novo design dos elementos de iluminação, que agora consistem em elementos verticais. Tal como acontece com o Kuga, o logotipo oval azul é colocado no capô. São quatro séries de enredos, que também se diferenciam no “enredo” do filme. mascarar E para outras estéticas: Titanium, ST-Line, ST-Line A cor do corpo Cactus Grey aparece pela primeira vez.

Design de interiores é mais importante – dentro Ford Puma 2024 Os novos recursos são mais visíveis, na verdade, em todo o caminho Painel Ele era redesenhando Agora tem uma aparência mais quadrada. lá Painel de equipamentos Um display digital personalizável de 12,8 polegadas e um painel de toque HD de 12 polegadas são responsáveis ​​por Sistema multimídia Com o dobro do poder computacional da versão anterior, o SYNC 4 conta com o assistente de voz Alexa, conectividade 5G e compatibilidade com sistemas sem fio Apple CarPlay e Android Auto.

Então elétrico também – Eles não mudam Motores de Ford PumaCom possibilidade de escolha entre clientes 3 cilindros turbo 1.0 Ecoboost híbrido suave 125 cv, 155 cv (Vinculado à transmissão automática Powershift) e 170 cv (Para a versão esportiva ST). Mais tarde também chegará na versão completa elétrico O nome da coisa O gene.

Ela foi ajudada – Existem muitos novos recursos relacionados aos sistemas de assistência ao motorista (ADAS) no carro Ford Puma 2024. Entre eles podemos citar o sistema inteligente de controle de cruzeiro adaptativo com Stop & Go e Lane Centring, que atua acelerando e freando de acordo com as condições do trânsito regulando a velocidade com base em limites, além da câmera 360 graus que auxilia na hora de estacionar o carro.