Leilão BOT 9 de fevereiro de 2024: MEF anuncia o lançamento

Leilão BOT em 9 de fevereiro de 2024: Com publicação Comunicado de imprensa datado de 6 de fevereiro de 2024 O Departamento do Tesouro do Ministério da Economia e Finanças (MEF) anunciouEmissão de títulos do tesouro regulares Com validade fixada em 12 meses a partir da data de emissão.

Esse tipo de título governamental, especificamente, será oferecido pelo Ministério da Economia e Finanças por meio de mecanismoLeilão competitivo em termos de retornonão em termos de preço.

para'Leilão de BOT Portanto, isso acontecerá durante o dia Sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 Neste sentido, a Direcção do Tesouro do Ministério da Economia e Finanças publicou o guia calendário Contém todas as datas em que os investidores terão a oportunidade de submeter os seus pedidos de reserva, participar na caução emitida e adquirir a quantidade de vouchers que foram reservados no dia anterior ao leilão.

Leilão BOT 9 de fevereiro de 2024: Anúncio da emissão pelo Ministério da Economia e Finanças e publicação do calendário de subscrição

Para o calendário relativo ao período de estágio, aqui no seu lugar O que deve ser tido em conta na subscrição dos títulos do tesouro acima mencionados:

para' 8 de fevereiro de 2024 A Direcção do Tesouro do Ministério da Economia e Finanças fixou o prazo para apresentação de pedidos de reserva do montante de títulos que os investidores interessados ​​pretendem adquirir.

o 9 de fevereiro de 2024 Até às 11h00, a Direcção da Fazenda do Ministério da Economia e Finanças (MEF) fixou o prazo para apresentação de candidaturas durante o leilão do mercado primário pelos investidores que tenham feito reserva no dia anterior;

o 12 de fevereiro de 2024 Até às 15h30, a Direcção do Tesouro do Ministério da Economia e Finanças (MEF) fixou o prazo para a oferta adicional de obrigações do tesouro ordinárias com maturidade de 12 meses a partir do momento da emissão;

o 14 de fevereiro de 2024 A Secretaria da Fazenda do Ministério da Economia e Finanças (MEF) definiu a data de liquidação dos títulos em questão.

Leilão BOT 9 de fevereiro de 2024: Abaixo estão as principais características dos títulos públicos emitidos

Abaixo está uma lista dos mais importantes características mas eu Bot 12 meses Em número:

Duração – 366 dias (um ano);

– 366 dias (um ano); Código de numeração internacional – Atribuir;

– Atribuir; fatiar – o primeiro;

– o primeiro; Data de lançamento – 14 de fevereiro de 2024;

– 14 de fevereiro de 2024; Data de validade – 14 de fevereiro de 2025;

– 14 de fevereiro de 2025; oValor exibido – 9 mil milhões de euros.

Métodos de oferta de títulos do tesouro

A respeito de situação Através do qualLeilão BOT em 9 de fevereiro de 2024O Ministério da Economia e Finanças afirmou que o mecanismo seguido será um mecanismo de leilão competitivo, em que as candidaturas serão apresentadas em termos de rentabilidade e não em termos de preço.

o Número máximo de pedidos de compra Que pode ser executado no leilão igual 5enquanto oQuantidade mínima E com base em 1000 euros.

Os operadores não podem submeter as suas ofertas durante os leilões do mercado primário sem indicar o que é relevante fruta Tudo o que é oferecido deve necessariamente ter valor igual ou superior ao 1.500.000 euros.