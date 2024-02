Ford Puma, estreia o redesenho. Modelo elétrico até o final do ano

Chegou a hora do Ford Puma Remodelação de cabelo Que oferece alguns ajustes na aparência e tecnologia aprimorada. Modelo elétrico? O fabricante do automóvel apenas declara que Puma Jane E Chegará ainda este ano. Infelizmente, nenhum detalhe adicional foi adicionado. Teremos que esperar um pouco mais para saber mais.

Toques na aparência

As alterações de design são detalhadas. O logotipo da Ford foi movido para o interior da grade. Além disso, o Blue Oval revisou os faróis que apresentam uma nova assinatura luminosa. A tecnologia estará disponível mediante solicitação Matriz dinâmica LED . O novo Puma pode ser escolhido em 6 cores de carroçaria, incluindo o novo Cactus Grey. Disponível em rodas de 17 a 19 polegadas. A MegaBox está sempre presente, ou seja, um “contentor” adicional de 80 litros localizado sob a superfície de carga do porta-bagagens. Em geral, a bagageira pode contar com uma capacidade superior a 450 litros.

O redesenho introduz inovações importantes dentro do habitáculo onde a Puma pode contar com algo importante Atualização tecnológica .

Ford oferece um Puma Visor de instrumento digital de 12,8 polegadas . O sistema foi renovado Informação e entretenimento O que oferece um Tela de 12 polegadas o Sincronizar plataforma 4 Maior poder de computação melhora a experiência do usuário. Além disso, em termos de comunicação, há Suporte 5G . Está integrado no sistema de infoentretenimento Alexa . Obviamente, não faltam suporte para Apple CarPlay e Android Auto.

Motores

Sob o capô do Ford Puma reestilizado encontramos Motor híbrido 1.0L EcoBoost (Híbrido moderado) proposto com poderes 125 cv (Transmissão manual ou automática) e 155 cv (Caixa de velocidades automática). Para quem procura mais desempenho, está disponível uma versão Puma ST Powershift Onde o poder sobe para 170 cv. A unidade neste modelo é combinada com uma transmissão automática de 7 velocidades. O motor 1.5 de 200 cv não existe mais.

Motor Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift com 125 cv, emissões de CO2 127-143 g/km, consumo de combustível 5,6-6,3 l/100 km WLTP.

Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Manual 125 cv, emissões de CO2 119-135 g/km e consumo de combustível 5,3-6,0 l/100 km WLTP.

Motor Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift com 155 cv, emissões de CO2 125-142 g/km, consumo de combustível 5,5-6,3 l/100 km WLTP.

Puma ST Powershift 170 cv, emissões de CO2 135-146 g/km e consumo de combustível 6,0-6,5 l/100 km WLTP.

O Puma ST Powershift também apresenta uma configuração de suspensão específica para melhorar a dinâmica de condução. Falando em sistema de assistência à direção, o novo Puma oferece controle de cruzeiro adaptativo inteligente com foco no stop-and-go e na faixa, assistência preditiva de velocidade, assistência à frenagem reversa e frenagem traseira no tráfego cruzado.