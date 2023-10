FRETE GRATUITO Motoristas agradecem: é hora de pensar nisso

Os motoristas que dirigiam carros elétricos receberam pedágios gratuitos. O anúncio vem por meio de um comunicado de imprensa oficial: Reason.

Ao depender de redes de computadores, há obviamente ainda uma margem de possibilidade de que possam existir alguns problemas temporários que precisam ser resolvidos. Os gestores percebem isso, mas nem todos estão tão dispostos a enfrentar mal-entendidos como eles. A2AAssim que você começar a receber avisos e reclamações sobre o incidente.

E isso realmente aconteceuprograma Parou de carregar por muito tempo, 9 horas. Um corte total de energia, que impediu os utilizadores de recarregar o automóvel num dos seus postos de carregamento, originando inconvenientes repentinos e graves. Resolvida a situação, e após uma intervenção de emergência, que demorou algum tempo a estabilizar, a empresa emitiu um comunicado de imprensa.

lá A2A Ele reconheceu o bug e removeu todos os bloqueios de carregamento pelo mesmo período de tempo que durou a queda de energia, permitindo aos usuários acessar as estações de carregamento praticamente de graça. Esta atenção foi muito apreciada pelos clientes, que imediatamente divulgaram a notícia, expressando grandes palavras de agradecimento à empresa.

Quedas de energia inesperadas e frete grátis agora: iniciativa da empresa surpreende clientes

para’A2A Explicou que há um problema na plataforma tecnológica que rege toda a infraestrutura da aplicação relativa ao carregamento de veículos elétricos. Assim, para evitar maiores transtornos aos utilizadores, durante as nove horas de indisponibilidade, foi activada a modalidade “Carregamento Gratuito” nos postos de carregamento da marca, oferecendo aos clientes um serviço gratuito e informando-os através dos canais de suporte dedicados da marca. uma empresa.programa. É um gesto que também pretende não desanimar os utilizadores de veículos eléctricos, uma vez que o principal objectivo da empresa, como muitas vezes afirmado através dos seus gestores, é justamente promover a mobilidade com emissões zero.

Empresa A2A Ele é o terceiro operador em Itáliadepois Enel E Ser cobrado Em termos de número de pontos de carregamento espalhados pela região, mas é de longe uma das subscrições mais cómodas e também interessantes. Por exemplo, a adesão ao programa “pequeno” permite gastar 16 euros por 30 kWh, ou seja, 0,53 cêntimos de euro por kWh. Uma assinatura “média” custa 29 euros por 80 kWh, enquanto uma assinatura “grande” recebe 180 kWh por 60 euros, ou 0,33 centavos de euro por kWh. Por fim, com a opção “Extralarge”, que é a mais cómoda, cada quilowatt-hora custa apenas 0,32 cêntimos de euro. Ou seja, por 90 euros pode recarregar 280 kWh.