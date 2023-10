Da extensão do seu crescimento com os seus governos

naturalmente Centro-direita Amigo de sonegadores de impostos e pessoas astutas. Nem mesmo os dois governos com você E o Dragão Conseguiram reduzir a praga endémica da economia descontrolada, que consiste em um trabalho preto E várias atividades ilegais. De acordo com o último relatório de 2021, divulgado ontem pelo Istat, cerca de 73 mil pessoas a mais trabalham ilegalmente na região de Bel Paese em comparação com o ano anterior. Especificamente, face a 2020, a componente de trabalho não regular por conta de outrem cresceu 1,5% (+33,2 mil unidades) enquanto a componente de trabalho independente cresceu 5,1% (+39,3 mil unidades). Está muito próximo do limiar de 3 milhões de pessoas que representam a categoria de trabalhadores mais vulneráveis ​​a salários baixos e a acidentes e mortes não relacionados. Depois, na frente das atividades ilegais, que ultrapassou os 18 mil milhões de euros, que inclui dados sobre drogas e consumo de drogas e gastos com prostitutas, que há dois anos ascendiam a 4,5 mil milhões de euros.

Abaixo do nível pré-Covid

Uma análise detalhada dos quadros com as consequências dos últimos anos mostra que a economia “não observada” em 2021 cresceu 10% face a 2020 – um ano completamente excepcional com o qual não se podem fazer comparações de qualquer tipo desde o início da pandemia. Elimine todos os tipos de atividades, incluindo atividades ilegais. No entanto, com a recuperação, é claro que a economia subterrânea e as atividades ilegais ressurgiram e cresceram, mas a uma taxa superior ao PIB: ascendendo assim a 192 mil milhões de euros (eram 174,6 mil milhões de euros em 2020, ed.). , um nível “Inconveniente para um país civilizado”, como o descreveu ontem o Sindicato Nacional dos Consumidores.

Partindo da relação com o PIB, os valores absolutos em 2018 e 2019 foram inferiores aos de 2021: atingiram respetivamente 188,9 mil milhões em 2018 e 183,8 mil milhões no ano seguinte. Assim, o PIB em meados de 2022 ultrapassou o nível de 2019 e, neste momento, teremos de esperar pelo próximo relatório sobre a economia subterrânea em Itália para compreender a extensão da tendência do sector “negro” e ilícito e atividades criminosas. Está em movimento ou a sua influência continua a diminuir? No entanto, é muito provável que esta tendência não se altere, o que indica a ineficácia das políticas implementadas até agora. Por enquanto, o boletim do Istat não traz surpresas. A percentagem de emprego irregular no trabalho doméstico e outros serviços pessoais ultrapassa os 40% do total, especialmente na construção e na agricultura, ultrapassando os 18%, enquanto ronda os 13% no comércio, transportes, alojamento e restauração.

Renda não declarada

Em 2021, o valor total da economia subterrânea ascende a 173,9 mil milhões de euros, um aumento de 16,5 mil milhões face a 2020. No entanto, o seu impacto no PIB permanece estável em 9,5%. A componente ligada à não declaração – ou seja, rendimentos que as empresas não declaram às autoridades fiscais: aqui a estimativa está fixa nos 5% do PIB, como acontecia há dois anos – vale 91,4 mil milhões de euros, enquanto isso está ligado ao uso de trabalho informal. Eleva-se a 68,1 mil milhões (eram respectivamente 79,7 e 62,4 mil milhões no ano anterior).

Finalmente, há uma discussão separada sobre a economia ilegal que, como mencionado, ultrapassa os 18 mil milhões de dólares entre actividades proibidas por lei e aquelas que podem ser legais mas são realizadas por operadores não licenciados. A maior parte desta rubrica representa o tráfico de droga, cujo valor acrescentado subiu para 13,7 mil milhões de euros, contra 13,3 mil milhões de euros em 2020. Em segundo lugar está a prostituição (+11,8%). Nesta área, um estudo da Codacons, também citado pelo Istat, indica que existem 3 milhões de clientes de prostitutas em Itália e mais de 90.000 mulheres que trabalham permanentemente neste sector.