O SUV C mais vendido na Europa é o Hyundai Tucson – Virgilio Motori

O Hyundai Tucson chegou à Europa pela primeira vez há duas décadas, numa altura em que o segmento dos SUV ainda era emergente. Apesar disso, desde o seu lançamento em 2004, Marca Global Mais Vendida Foi muito apreciado no mercado, antecipando a tendência que os SUVs têm vindo a confirmar ao longo dos anos. Agora em sua quarta geração, o carro continua muito popular entre os clientes europeus.

dados de vendas

Segundo dados da JATO Dynamics, empresa global de inteligência de negócios do setor automotivo que já conhecemos, no ano passado o Hyundai Tucson foi o carro mais vendido no segmento SUV-C na Europa; O número total de inscrições foi de 150.803.

Embora o mercado tenha apresentado queda ano após ano, as vendas de SUVs no mesmo período aumentou em 1% em relação a 2021, o que o coloca em oitavo lugar entre todos os carros mais vendidos do continente.

Como disse Michael Cole, Presidente e CEO da Hyundai Motor Europe: “Depois de mais um ano de fortes resultados de vendas na Europa, Tucson deu um passo adiante Ele lidera o competitivo segmento C-SUV. Com seu design atraente e recursos tecnológicos voltados para o cliente, o sucesso do veículo demonstra nosso compromisso em fornecer aos clientes europeus produtos de alta qualidade que atendam a diferentes necessidades e estilos de vida e possam até superar suas expectativas.

sucesso na Europa

Em 2022, Hyundai Tucson tem excelentes resultados em toda a Europa. ela não está sozinha O veículo mais vendido da marca em todos os temposNo ano passado, foi também o modelo mais vendido entre os atuais SUVs C no mercado privado italiano. Um sucesso contínuo, na verdade também foi gravado no mês de janeiro de 2023.

Em Espanha, foi o automóvel mais vendido em todo o mercado, com um total de 21.985 matrículas, graças às suas características distintivas, design sofisticado e vasta gama de motorizações, que foram aclamadas pelos clientes. A marca fechou o ano em terceiro lugar em vendas no mercado espanhol, alcançando o recorde de 7,32% de participação.

No Reino Unido, a Hyundai conquistou Maior participação de mercado de todos os temposOu seja, 5,0%, já que foram emplacados 80.419 carros novos no período de 12 meses. Destes, Tucson foi responsável por 27.839 matrículas, ou 35% das vendas.

E ainda não acabou, porque o Hyundai Tucson foi O modelo mais popular em 2022 também na França e na Irlanda, com aproximadamente 18.000 matrículas e 6.432 unidades vendidas.

Recursos vencedores do Hyundai Tucson

Design inovador e elementos de segurança que garantem um valor muito alto em sua classe: a quarta geração do Tucson (hoje também um híbrido plug-in) elevou a fasquia para o mercado de SUVs. Um carro projetado para famílias, equipado com o melhor pacote de segurança da categoria, é oferecido aos clientes da Hyundai calma máxima.

As exclusivas luzes diurnas (DRL) em LED estão perfeitamente integradas na grade dianteira: graças à tecnologia de iluminação meio-espelho, a aparência cromada escura da grade se transforma em formas de jóias quando as luzes são acesas, dando uma Um toque único ao seu visual elegante.

Motores

Tucson entrega A maior variedade de powertrains eletrificados no segmento dos SUV compactos, graças aos seus motores híbridos a gasolina e diesel de 48 volts, híbridos completos e híbridos plug-in. Além disso, a versão N Line combina o design dinâmico, o conforto e a conectividade avançada de um SUV com o estilo e a atitude esportiva da marca N.