Tesla Model 3: novo corte de preço na Itália

Para voltar aos incentivos – o tesla Abaixe a bandeira preço Da versão Access do sedã elétrico Formulário 3que custa agora 41.490 eurosde volta a incentivos Estradas estaduais (você deve então adicionar o bloco na estrada). O Tesla Model 3 básico tem um motor elétrico, tração traseira, autonomia declarada de 491 km, 0-100 em 6,1 segundos, com velocidade máxima de 225 km/h.

Você deve escolher “BASE” Beneficiar dos incentivos estatais previstos em caso de abate de viatura velha preço Tesla Modelo 3 Cai para 36.490 (38.490 sem raspagem). A configuração básica inclui rodas de 18 polegadas pintadas em Pearl White ou Pastel Black. Ao escolher o branco, é possível escolher o interior em Preto Total ou Preto e Branco. Mas para estar incluído nos incentivos, que estipulam um limite de 35.000€ mais IVA, não se pode exagerar nas opções. As outras duas versões da tabela de preços são o Model 3 Long Range, que custa € 52.990, e o Performance, que custa € 59.990.

pressão competitiva – Então a empresa de Elon Musk continua por conta própria política de redução de preço. No início do ano, ele aplicou um desconto de quase 20% em algumas casas (aqui notícias). Com este último movimento, o fabricante americano está pressionando mais a concorrência.

> Leia também – Tesla Model 3: elétrico para dirigir