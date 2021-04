Plano de recuperação entregue em Bruxelas e início de novas negociações: primeiros planos do Ecofin serão aprovados no dia 18 de junho

Hoje Espanha e Itália vão enviar oficialmente o seu plano de recuperação à Comissão Europeia, respeitando o prazo de 30 de abril. Poucos fizeram isso, a maioria dos Estados membros está desaparecida e, ao final do dia, dezenas de planos serão enviados. O mapa dos países que cumpriram o prazo já diz alguma coisa, são eles que mais acreditam no projeto. Existe a Alemanha, um país que tornou isso possível graças ao seu poder A próxima geração da União Europeia; Existe a França, outro país líder da União Europeia, mas com uma economia menos robusta. Há Portugal, Espanha e Grécia, com suas economias historicamente mais fracas. E a Itália, país fundador da zona do euro, é o maior paradoxo.

Outras capitais parecem querer demorar mais. Os países do Leste Europeu não têm pressa, acostumados a explorar o dinheiro comum para Demonstrativo financeiro tvocêMesmo. Os países nórdicos e as economias não estão com pressa – e até mesmo precisam – eles veem o Fundo de Recuperação apenas como uma irritante transferência de recursos das economias mais fortes para as mais fracas. A comissão agora tem dois meses para avaliar os planos e dar luz verde, e o conselho mais um mês para aprová-los, em julho / agosto começamos. Mas os principais beneficiários querem acelerar as coisas. A Presidência Portuguesa da União Europeia vai determinar a aprovação dos primeiros planos de recuperação já em vigorEcofen 18 de junho, um mês e meio antes do prazo previsto. primeiro ministro Antonio Costa Ele também está pronto para convocar o incomum Ecofin no final de junho para favorecer uma segunda rodada de endossos.

Concessões de banho

Para a Itália, feche o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência Não foi uma jornada fácil. De sábado até hoje, foram necessários três Conselhos de Ministros e uma passagem para as câmaras. No entanto, nem todas as questões foram resolvidas, e uma dessas questões poderia colocar Bruxelas em posição de “transferir” o plano para Roma para a mudança. No projeto de decreto de prorrogação, não consta a regra de prorrogação das concessões balneares e camelôs, mas no pacote de reformas que farão parte do plano de recuperação da Itália deveria haver uma lei regulando a licitação das concessões balneares, obrigatória segundo o controverso. Direção de Bolkestein.

As fontes disseram que a questão das concessões de chuveiros foi o assunto do diálogo entre Roma e Bruxelas no sábado passado. A Itália está sujeita a procedimentos por infração de prorrogações sem licitação, e vários RATs também rejeitaram a disposição do decreto que foi renovado até 2033. Mas no capítulo do Pnrr dedicado à concorrência, não há efeito de reformas neste âmbito. A implementação das diretivas da UE também abriria o mercado aos empresários estrangeiros e à concorrência, expondo o que a UE define como um setor “altamente protegido”.

A Itália há muito adiou a questão ao renovar automaticamente as franquias para os mesmos gerentes – com forte representação entre as partes – mas sem poder reabrir as taxas. Segundo a CPI, as concessões garantem ao estado taxas definitivas zombaria. O ministro do Turismo, Massimo Garavaglia, disse: “Não há necessidade de prorrogação porque já existe uma regra, ou melhor, duas: uma para prorrogar até 2033 e outra para congelar as concessões devido à Covid.” Para a Liga Norte, não há problema, “A única coisa certa é que o verão será calmo para todos, dirigentes e utilizadores”, prometeu. Pode ser o caso neste verão, mas a história não termina com as declarações do ministro e associações comerciais.

Um status simbólico da capacidade de fazer reparos

Na verdade, o tópico agora é crítico. Essa reforma para trazer a concorrência para um setor altamente protegido é, em sua menor forma, simbólica, pois quase todos os obstáculos devem ser enfrentados nas reformas previstas pelo Programa Nacional de Etapas para Continuar sendo remunerado. É necessário reformar uma legislação que data da Itália completamente diferente da legislação atual, para decifrar as rendas das pequenas e grandes posições, e reorganizar um setor que nunca se desenvolveu sem competição em uma lógica moderna e competitiva, para contrariar as reações de descontentamento no curto prazo apostando nos resultados a longo prazo.

Todas as coisas que a política italiana não conseguiu alcançar até agora. Pode ser assim agora. O Programa Nacional de Resistência é implementado pela comissão, mas os funcionários, diante da falta de uma reforma que responda às medidas de infração, estão exigindo uma emenda. Neste momento, o governo está discutindo uma solução e alterando o documento. No entanto, a diferença é que a partir de hoje o PNRR está em Bruxelas, as negociações serão uma relação entre os ministros de Mario Draghi e autoridades europeias. Haverá mais discussões nos próximos meses, mas o acesso rápido à primeira parcela do fundo de recuperação será esteja na mesa.

