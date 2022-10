Os mercados de ações ainda estão em declínio após o Setembro Negro. Em Milão, o Banca Generali .

Ouça a versão em áudio do artigo

o bolsas de valores europeias Ainda baixo após um mês esquecido em setembro (-6,6% para o Stoxx600 da Europa), refletindo preocupações sobre uma desaceleração iminente da economia, com custos de energia crescentes e uma crescente invasão russa da Ucrânia. A partir de hoje, a incorporação do Donbass será efetiva para Moscou após os referendos que não foram reconhecidos pela comunidade internacional.

A Piazza Afari está claramente em declínio (FTSE MIB(Além de outros indicadores-chave)Dia 30E a CAC 40E a FT-SE 100). Na última sessão, Wall Street também fechou em forte queda, marcando os primeiros nove meses do ano, o pior em vinte anos. Tóquio se recuperou esta manhã (Nikki 225), outros menus asiáticos são desativados.

Zona do Euro, manufatura contraiu em setembro



A atividade manufatureira da zona do euro desacelera ainda mais em setembro. Com base no índice alcançado entre os gerentes de compras das grandes empresas, a atividade recuou para 48,4 pontos, ante 49,6 pontos em agosto. A Alemanha registrou o menor número desde 2000. Ligeiro aumento para a Itália. “O setor manufatureiro italiano completou o terceiro trimestre do ano com um declínio na produção e o quinto declínio mensal consecutivo em novos empregos, ligados à fraca demanda afetada por preços mais altos e crescente incerteza”, disse Lewis. Comentando os dados italianos.

Em Milão, caso Banca Generali, oferta de compra do Aedes

Na Piazza Afari continua a chamar a atenção Banco Geralapós a eclosão da última sessão desencadeada por rumores de uma possível venda da empresa ao Mediobanca, embora fontes financeiras atualmente neguem a existência de negociações concretas entre o Instituto Piazzetta Cuccia e a controladora Banca Generali, em geral. O grupo de seguros tem trabalhado para acalmar a hipótese de uma aquisição iminente nos EUA, em particular na gestora de ativos Guggenheim Partners. “A pedido do Consob sobre as recentes especulações da mídia envolvendo a Assicurazioni Generali em potenciais transações, a empresa informa que, como já é do conhecimento do mercado, está constantemente avaliando potenciais oportunidades de fusões e aquisições em busca de seu plano estratégico. Nenhuma decisão ainda foi tomada. foram levados a proceder com qualquer tipo de operação.” olhos muito Telecom Itália, tendo em vista a possibilidade de fazer uma oferta não vinculativa da Cdp à rede. petróleo está em alta (TenarisE a Onde você estáE a Saipem) que beneficiam do aumento dos preços do petróleo bruto.

Sob a lente também Banco Mps, com o início da contagem regressiva para um aumento de capital de 2,5 bilhões de euros. Finalmente você tem que se mover Aedes Siq, na sequência do anúncio da compra de uma participação maioritária pela Domus, transação que irá desencadear o lançamento de uma oferta pública de aquisição de €0,2922.