O ESPIÃO FINANZA / A BATALHA DOS GENERALI E O SINAL DE Bolzano e Cividale

Você vai me desculpar se eu não falar hoje dos sistemas econômicos e financeiros mais elevados. Sem Fed ou Banco Central Europeu, sem Pboc ou questões críticas da cadeia de abastecimento, sem inflação, sem aceleração permanente ou taxas de juros. Por um dia, ficamos com os pés firmes no chão. Na verdade, no território. Último termo que, no plano econômico, está quase adquirindo um significado mitológico. No entanto, é simples: a carne e o sangue de jornais, empresas e trabalhadores, volume de negócios e lucros, poupanças e empréstimos, crédito e dívidas.

Tudo isso, sim, em um contexto de um certo ponto de vista ainda mantém um arquivo humano a respeito jogos adultos De conglomerados e grupos bancários, agora está mais confortável com mesas de operações do que com números de IVA. Não é surpreendente que o país seja o que é: ou você se torna a França para a grande indústria e então pode se tornar um banco de investimento ou o híbrido em que vivemos por décadas nos levará ao declínio.

Há duas notícias sugeridas por mim a reversão de hoje. Próxima quarta-feira, 15 de dezembro, CEO da Generali Philip Dunnett – Powered by Mediobanca Para renovar no topo – a cortina será descerrada para o esquema industrial do grupo até 2024. É em si uma lei oficial. Na verdade, a provável história de confronto Na batalha em que o tandem Del Vecchio-Caltagirone pretende resolutamente deslocar o número um e mudar a face do Leão de Trieste. Devemos saber que no centro da estratégia que a Donnet demonstrará ao público estará o objetivo do nó de economia gerenciada. Este é exatamente o principal argumento para Livro de reclamações De seus adversários, dispostos a culpar a inação da Generali em oportunidades neste setor como Pioneer, Anima, Finanza & Futuro, que então acabou nas mãos dos rivais Amundi e Zurich, até mesmo o notável case Banca Generali, que acabou acima das vendas lista Grupo E resgatado Da oposição de Caltagirone e Del Vecchio.

Na verdade, Donnet vai pagar pelos erros históricos de Mediobanca. Bode expiatório de uma estratégia considerada míope, só porque Mediobanca foi assessor de Amundi emCaso Pioneer 2016 e recentemente perdeu a corrida contra a Zurich Finance and the Future. Em suma, um confronto à luz da (final) próxima primavera. Não adianta negar, quem controla a Generalli controla o tesouro do país. Mas com base em uma parte interessada mal entendido: Na base de todos os jogos, há apenas um grande sol que vai atrair todo o resto. Sem dívida pública.

Trieste deve permanecer o credor do tesouro oculto de último recurso; na verdade, é um viciado O Banco da Itália, por sua vez, é o intermediário do Banco Central Europeu. Na verdade, a questão da economia gerenciada parece ser um problema errado. Pelo menos neste momento histórico. Pepp, que manteve os spreads sob controle até agora, está prestes a expirar. Claro, você fará isso com os valores atuais do registro. O escudo vai permanecer, mas dada a inflação, foi decididamente reduzido, pelo menos para silenciar os protestos de Frankfurt que gostaria mesmo de iniciar uma discussão sobre a normalização gradual dos preços. Talvez – como a Reuters sugeriu em seu histórico – optassem por uma mudança nos critérios de reinvestimento de títulos pelo Banco Central Europeu, uma prorrogação dos prazos que se basearia em um conceito indefinido de flexibilidade de geoalocação. Na verdade, duas velocidades Qe. Portanto, nos concentramos nas necessidades econômicas de diferentes países.

O cenário agora está claro: Itália, Espanha, Portugal e Grécia terão que lutar pelo máximo de bazuca possível, enquanto os Falcons fazem uma reposição, apostando tudo em espera e no contra-ataque. Esperando pelo quê? Obviamente, o único jogo que realmente importa: revisar o Pacto de Estabilidade. Por isso, há quem acredite hoje mais do que nunca que o país precisa, como o ar, de uma referência forte, sólida e clara para o sequestro de BTP: nem para dizer, Generali. No entanto, o mercado interno já deu sinais contrários a essa tendência. Por exemplo, em agosto de 2020, a Unipol anunciou a redução de sua participação em BTPs, referindo-se aos princípios mais tradicionais e sagrados: a diversificação em nome do interesse do assinante. Ou seja, se gerencio a economia, devo fazê-lo em nome do cliente e não em nome do estado. Obviamente, isso é em princípio. É sabido como funciona a Itália neste sentido: não é por acaso que o nosso país deu origem a um conceito anel da morte entre o sistema bancário e o tesouro.

Esse sinal enviado pela Unipol era uma espécie de depreciação do Big Bang. Isso significa que o tempo não é maior que Propagação de vacas. Em vez disso, queremos transformar oficialmente em geral massivamente Procrastinação, com todos os riscos envolvidos numa operação semelhante num período de total incerteza quanto às futuras operações do BCE? Queremos queimar o leão e torná-lo uma suculenta presa ferida após uma curta e um tanto assustadora temporada de restauração do orgulho doméstico depois de tanto. grandeza? e a Carta QuirinaleOnde vamos colocá-lo?

E aqui, em um horizonte tão delicado de equilíbrio econômico, financeiro e político, uma operação de risco bancário regional que tem o sabor de mera ação do mercado está no horizonte: Cassa di Risparmio di Bolzano (Sparkasse), sócio Banca di Cividale (outro banco friuliano ) lançado com uma participação de 17,09%, oferta de compra On os 82,91% restantes do CiviBank. A oferta prevê uma contrapartida em dinheiro de € 6,50 por ação, um preço que inclui um prêmio de 22,64% sobre o preço de referência das ações ordinárias do CiviBank em 3 de dezembro de 2021, bem como sobre garantias. De fato, estamos testemunhando o prenúncio do nascimento do primeiro centro bancário independente do Nordeste, uma das regiões mais ricas e produtivas da Itália. É também a casa do Leão de Trieste.

O que torna o que está acontecendo em geolocalização interessante? O facto de a OPA ter sido lançada exactamente dois meses após a concretização do aumento de capital do Civibank de 50 milhões de euros, que foi brilhantemente gerido pela chefe do grupo, Michela del Piero. Você dirá que, no Tirol do Sul, eles gostam de ganhar fácil: Bolzano, graças a uma pontuação de crédito super difícil, esperou que Cividale se recuperasse e recomeçasse e depois atirou em uma mordida, oferecendo uma vantagem decente sobre o preço. Não, a questão é outra: a fraca adesão do território a esse aumento de capital. Tradutor, Friuli não quer um banco agitando bandeiras e cavando trincheiras, ele quer um banco lucrativo e, acima de tudo, um banco de última milha. Administrando a poupança e oferecendo crédito às famílias e empresas: o patrimônio que fala, neste caso. E não a reprodução um tanto sem brilho de um senso incompreendido de orgulho regional que, na verdade, corre o risco de ser visto como uma mera continuação do sistema atual. Os casos de Sienna, Barry e Zonin falam por si. A Sparkasse tem um plano, é claro. E definitivamente um vencedor. Não é nenhuma surpresa que o gerente de alto nível de hoje, como Michela del Piero, faça de tudo, menos elevar as barreiras de proteção. Aguarda agressivamente por um aumento de capital superior ao esperado, mas também está ciente do fato de que o mercado – o mercado real – não vive de aluguéis, bandeiras e slogans. Mas pelos resultados e números.

Terra, um conceito que nada mais é do que mítico, está cansada da existência Propagação de vaca. Assim viveu o casamento – aparentemente um tanto forçado, pelo menos à primeira vista – entre Bolzano e Cividale, sintoma da vitalidade imposta pela sobrevivência agora irreparavelmente perdida entre Trieste e Pezzetta Coccia nos jogos de poder que encontrará sua realização. provavelmente confronto Na próxima quarta-feira na assembleia.

Atenção, temos de ser claros: o BCE não é eterno e estamos à beira disso. Aqueles que se concentram apenas em BTPs e escritórios comerciais correm o risco de serem expostos à corrupção na tentativa de aquisição que começará após a eleição presidencial francesa. Operações como as do eixo Bolzano-Cividale, na verdade, equivalem a apólices de seguro para o futuro produtivo da economia real, um salvador que pode não bastar em caso de tempestade. Mas garante pelo menos tempo para esperar por ajuda. Além de PNRR e voos pindáricos com dinheiro europeu já seriamente orçado, aqui está todo o modelo do sistema que está mudando. O epicentro, nordeste.

