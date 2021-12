Más notícias para os clientes da Poste Italiane

O imposto do cartão PostePay está chegando, os clientes da Poste Italiane verão seu dinheiro entrar em suas contas. Vamos ver qual é o número.

Natal amargo para quem tem um Cartão PostePay. Na verdade, a partir de 13 de dezembro, um Despesa O valor esperado será descontado diretamente na conta. A surpresa indesejada incluirá, portanto, clientes do Poste Italiane, mas principalmente alguns proprietários do PostePay. As “vítimas” da mudança serão os donos Evolução do PostePay. Vamos tentar delinear os detalhes da revolução italiana dos cartões de empresa para entender como podemos participar.

Cartão PostePay Evolution, fora da faixa de impostos

Os titulares do PostePay Evolution serão os mais afetados pelas mudanças em curso. O cartão permite que você jogue o mais importante processo bancário Pode ser facilmente ativado nos correios. A vantagem da carta Evolution é que ela está associada a Número da conta em formato IBAN Como uma conta bancária tradicional. Assim, pode ser usado para contas de casa ou para limitar o salário.

Muitas vantagens que a partir de segunda-feira virão acompanhadas de uma surpresa amarga. A taxa anual não será superior a 10 euros, mas 12 euros. A mudança incluirá não apenas novos titulares do PostePay Evolution, mas também todos os proprietários Cartão ativado antes de 1º de janeiro de 2019. O aumento foi necessário devido ao aumento nas transações eletrônicas para pagamentos – O objetivo das autoridades fiscais é reduzir o uso de dinheiro – Daí os custos indiretos.

Haverá mais surpresas amargas?

Custo inicial de 5 euros por caixa Baseado em 15 euros para o primeiro carregamento. Os levantamentos no multibanco permanecerão inalterados, zero euros se efectuados nos correios 2 euros Em qualquer outra agência bancária. Em geral, entre os aluguéis e vários aumentos de preços, o total dos aumentos fica mais de 20% a mais.

A Poste Italiane se adapta aos eventos econômicos atuais abandonando a política de custos usada até então. Após o aumento dos custos de eletricidade, gás, combustível e matérias-primas – até mesmo custo do café enquanto isso Panetone e Panduro Já ativo – veremos um aumento, embora insignificante, na comissão do PostePay Evolution Card.