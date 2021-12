Erasmus + em Verbania

O projecto Erasmus + “Economia Circular” operado pela cooperativa social Novara Aurive, em conjunto com o Project Net da Letónia e duas organizações parceiras de Portugal e da Eslovénia, está na sua fase final.Os resultados do projeto serão compartilhados durante a reunião de 13 de dezembro de 2021 na sala de conferências da Casa Imaculada em Verbania – conferência de imprensa das 11h20 às 11h50.

O projeto Erasmus Plus apoiou o intercâmbio de boas práticas no domínio da economia circular entre associações de 4 países: Aurive (Itália), ProjectNet (Letónia), Descularte (Portugal), Zavod Popotnik (Eslovénia). As atividades de acolhimento são realizadas com a participação de jovens operadores da função pública universal do Parque Nacional Val-Grand.

O último encontro internacional é uma oportunidade para analisar os resultados globais das atividades nacionais e internacionais do projeto, que teve início em dezembro de 2020.

Num ano, os parceiros alcançaram múltiplos resultados: uma análise da economia circular e juventude, 4 relatórios de boas práticas nos quatro países parceiros, um modelo de curso de formação que visa aproximar os jovens dos conceitos básicos da economia circular.

Os resultados são concebidos como um conjunto de recursos educacionais que podem ser usados ​​por assistentes sociais e jovens para aumentar a qualidade e eficácia dos programas de educação para a economia circular, o desenvolvimento sustentável e a economia verde.

Durante o último encontro internacional, os parceiros também discutiram o seguimento a ser atribuído ao projeto, para valorizar ainda mais o potencial da economia circular como ferramenta de revitalização da juventude e as suas propostas em questões de desenvolvimento sustentável.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-3-LV02-KA205-00367

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-3-LV02-KA205-00367