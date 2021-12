ATM, você pode alterar o PIN do cartão?

O cartão de débito sempre possui um PIN que deve ser armazenado ou copiado. Mas você pode alterar seu PIN?

privilégios ATM é que está definitivamente relacionado com Código PIN Necessário para todos os pagamentos ou transações, ao contrário de um cartão de crédito com o qual você só pode fazer pagamentos com uma assinatura.

Pin é um acrônimo do inglês que significa número de identificação pessoal, daí o número de identificação pessoal. Consiste em 5 números E apenas o usuário sabe disso; Mesmo os funcionários do banco não sabem disso. Na verdade, quando você recebe o PIN, que é o único número inequivocamente associado a um caixa eletrônico, ele é entregue em um envelope lacrado.

Se você perder o caixa eletrônico, pode recuperar o PIN, mas é aconselhável escolher outro, principalmente em caso de roubo. Por vários anos agora, você pode escolher contato, isto é, sem digitar o código secreto.

Basta levar o cartão de débito ao ponto de venda e o pagamento é registrado. Até recentemente, o gasto máximo sem inserir a senha era 25 euros Agora foi carregado para 50.

É possível escolher a senha do caixa eletrônico?

Deve ser o PIN associado ao seu caixa eletrônico Loja pelo usuário ou copiado de forma confidencial para que não seja reconhecido por outras pessoas. É sempre bom ser pessoal.

Mas é importante não confundir os grampos; Durante a transação, seja um saque em caixa eletrônico ou uma compra em POS, se você digitar Pin incorreto três vezes consecutivas O banco bloqueia ou retira o cartão. Isso não é legal.

Muitos usuários estão se perguntando se isso é possível Escolha sua senha, talvez tão fácil de lembrar quanto a data de nascimento. A resposta é sim, mas nem sempre. Na verdade, nem todos os bancos permitem esse serviço.

Se alterar o PIN estiver habilitado, você deve ir para ATM Banco, escolha na lista de opções “mude o alfinete”, insira seu PIN válido e escolha outro número de 5 dígitos conforme desejado. Geralmente, o serviço de mudança de código secreto é Livre Na primeira vez, a partir da segunda em diante, pode ter um custo variável, geralmente em torno de € 1.