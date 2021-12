Calábria, a via super verde e a deriva de todos os habitantes locais ‘sacrificados’ no altar de Malapolitica

“e” Durante duas semanas, cada vez menos pessoas vinham jantar fora. No meio da semana, temos uma ou duas mesas, no máximo, porque a TV só fala sobre novas restrições e áreas amarelas e laranja. Na outra noite do primeiro dia da super pista verde, chegamos a zero, zero clientes. Ninguém jamais entrou e nunca o fez na história do empreendedorismo. Foi um golpe terrível para o moral, depois de dois anos muito difíceis. Agora estamos realmente frustrados, sentindo-nos traídos pelo Estado, nós que, depois de respeitar os protocolos, seguir as instruções dadas na carta, nos ajustando a todas as leis e até compelidos a nos humilhar por pedir o passe verde por invadir a privacidade de as pessoas. Muitos já não comem fora porque depois de dois anos se tornaram desacostumados, alguns porque não têm a Passagem Verde, e ainda outros porque, embora a tenham, não apreciam o princípio do controlo… ”.

“aOs agentes da rmai entram por essa porta com mais frequência para perguntar se pedimos o corredor verde, mais do que os clientes que querem pizza. Se voltarem esta noite não precisam checar nada porque não tenho mais ninguém pra pedir green card … Hoje a mãe da menina que faz aniversário semana que vem ligou, reservaram mesa para 18 pessoas, mas agora nem sabem fazer nas mesas. Serei capaz de fazer no máximo quatro a quatro, há dois por conta própria. A filha gostaria de comemorar fora de qualquer maneira, mas eu já entendo como vai acabar: vão cancelar e fazer em casa. Como posso agradá-los se um cheque chegar e eles me encontrarem apenas uma mesa para cinco? Não estou em posição de pagar multas tão exorbitantes. E estamos falando de pessoas que já foram vacinadas, porque só podem entrar se tiverem o excelente passe verde. Mas essas limitações existem para eles também. Disseram que conseguiríamos nossa liberdade de volta, era apenas uma grande zombaria“

Chegando confirmações dos hotéis: no Natal, todos estavam quase vazios. “Alguém reservou e cancelou alguns dias atrás, quando ficou claro que iríamos para a zona amarela. O anúncio da via verde também foi super pesado para saber como saber: você também pode vir com um cotonete até o hotel, mas as pessoas não sabem e estão convencidas de que sem vacina não podem fazer nada. Depois, há também regras de vacinação, máscaras externas obrigatórias, mesas nos quartos para 4 pessoas, desestimulando a ideia de sair de férias. Uma família de Abruzzo fez uma reserva em Reggio para a semana de Ano Novo, quando ligaram para cancelar, disseram-nos que devido a estas restrições mudaram de destino e reservaram na Espanha. Eles queriam vir ver os Bronzes de Riace e Lungomare e aproveitar nosso clima temperado, eles me prometeram que viriam quando não existissem tais bases. Mas em outros países como Espanha, Portugal, Grécia, Reino Unido, Dinamarca, Noruega e Suécia, eles não estavam realmente lá. Como vai, covid é mais saboroso aí? Ou uma política mais inteligente? Como pensamos que somos competitivos? É o segundo aniversário consecutivo em que tocamos assim …

E Reggio Calabria, como toda a Calábria e o resto da Itália, se prepara para viver um Natal muito triste e difícil. O segundo consecutivo com a pandemia e com restrições. Que continua mesmo que quase todos os moradores tenham se vacinado em busca de um esperado retorno à normalidade, atraídos pela restauração de liberdades perdidas com a disseminação do vírus. Mas isso não foi o suficiente.

Dos seus dois milhões de habitantes, a Calábria tem menos de 180 hospitalizados. Apenas 20 estão em unidades de terapia intensiva. Basta passar para a “zona amarela”, aterrorizar o povo e fechar a economia. “Se chegarmos na cor laranja, teremos que pedir corredor verde excelente até para bares e consumidores de balcão. Como você faz isso? E qual é o objetivo?David comenta. Então os poucos que saíram decidiram ir para o exterior …

Os empresários da Calábria são hoje exatamente o que Friuli Venezia Giulia começou há uma semana, quando o primeiro distrito da “zona amarela” viveu o pesadelo de fechamentos, quartos vazios, cancelamentos e cancelamentos de reservas. Achávamos que estava a um mundo de distância, mas apenas alguns dias depois chegamos à outra ponta do sapato com a mesma situação. O que vai além do Natal.

Começou um período muito difícil, desta vez não há mais bandeiras nas varandas. Só as lágrimas de quem não consegue sobreviver e a indiferença de quem pensa assim ”.Cabe bem nele“