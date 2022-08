Fisco não sai de férias: aqui está o cronograma de prazos para agosto

mais de 205 datas de impostos Entre pagamentos, comunicações e obrigações contábeis. Agosto começou há alguns dias, e assim, pelo menos para os sortudos, são as férias de verão. de acordo com Suspensão Das conclusões e pagamentos de impostos até o próximo dia 20 de agosto, todos os prazos previstos para este mês estarão concentrados em poucos dias.

De acordo com o disposto no artigo 37 § 11 bis do Decreto Legislativo n.º 223/2006 (posteriormente alterado pelo artigo 3º – IV do Decreto Legislativo n.º 16/2012), as obrigações fiscais e os pagamentos de impostos caducam Entre 1 e 20 de agosto Isso pode ser feito durante o último dia (ou seja, o 20º dia) sem nenhum extra. O dia 20, no entanto, cai em um sábado e, portanto, o prazo de envio foi estendido para segunda-feira, 22 de agosto.

Contribuir para o acúmulo de prazos fiscais certamente terá início no último mês de julho, a partir da obrigatoriedade faturamento eletrônico Para regimes de taxa fixa cuja receita/taxa ultrapassou os € 25.000 em 2021, bem como novos métodos de implementação de medição de ésteres através do sistema SDI.

o primeiro LimiteE na verdade é uma extensão que falamos em um artigo anterior do IlGiornale que é o pagamento parcelado de 2021 de Desnatando em terceiro lugar E a Equilíbrio e extraçãoplanejando para segunda-feira, 8 de agosto.

o selo preto Os prazos fiscais, como dissemos, serão o dia da “recuperação”, 22 de agosto, com 28 prazos fiscais em um dia. Começa com o pagamento e liquidação dos contribuintes paraimposto sobre o Valor Acrescentado em julho através do Formulário F24, digitando o código fiscal 6007; O pagamento será feito apenas se o valor for superior a 25,82€, caso contrário o pagamento poderá ser adiado para o mês seguinte.

No mesmo dia, março, abril e maio de 2020, os pagamentos foram suspensos Portaria Cura Itália E você terá que pagar uma quantia saldo de imposto sobre valor agregado 2021.

Além disso, no Dia do Imposto, você terá que:

Registro do contrato aluguel Pague o imposto de registro

Pagamento INPS I contribuições Para gestão separada e gestão normal de funcionários

Agentes de retenção de pagamento

Pagar assinaturas soneca por artesãos e comerciantes

No entanto, no final do mês, você terá que:

faça o pagamento Terceira parcela do Imposto de Renda Pessoa Física o Primeiro depósito em 2022 e saldo em 2021 mas com acréscimo de juros de 0,66%

Pague a terceira parcela do voucher seco e o primeiro depósito em 2022, enquanto se fizer o saldo em 2021, terá que pagar com o acréscimo aplicável de 0,66%

Então é melhor organizar o seu próprio Avaliação Prazos, porque o fisco não vai sair de férias.