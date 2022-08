Salte para a Europa para Stramurals: agora o festival também foi premiado com o projeto Erasmus + .

Stornara, 06 de agosto de 2022 – Respirou-se o ar da Europa e do mundo na conferência de imprensa de ontem, no centro multifuncional Stornara, onde se abriu uma nova página para o Street Art Festival, nascido da intuição de Lino Lombardi e Stornara Life Association, cinco anos atrás, quando era. Apenas alguns apostavam nisso.

o Projeto Erasmus+ aprovado, medição K2 . Da União Europeia, “Stramurales – Arte urbana participativa como processo europeu para inclusão de adultos e desenvolvimento comunitário”que representa a entrada oficial de Stramorales após cooperação com realidades técnicas de outros países da Europa, A fim de incentivar a comparação, o crescimento e o desenvolvimento na região Em nome da sustentabilidade e inclusão, através da Street Art.

“Ganhei o primeiro projeto na Puglia para este propósito e nesta ocasião Importante” como explicou Vincenzo Signorello, diretor comunitário do projeto Co.co.co em Stornara e coordenador durante a conferência “não apenas para a cidade de Stornara, mas para toda a nossa região”.

Palestrantes no evento VIPs da Stornara Life Association, Lino Lombardi, Silvana Sabita e Giancarla Di Marco“Muito feliz e surpreso com o resultado”, nas palavras deste último, “alcançado ao longo dos cinco anos desde que começamos com Stramurales”.

Mole também esteve presente Prefeito de Stornara, Roberto Negroque, com tal projeto “Stornara de frente para a Europa, abertura a novas experiências”, e Brigida Andrino, Consultora de Turismoque enfatizou como stornara de “uma cidade puramente agrícola, aos poucos passa a ter uma economia diferente e crescente, que com base no turismo e na cultura” e que declarou que “propôs um prémio de arte e formação, no seio da escola local, ligado ao Festival de Arte de Rua” como prova de que Stramurales e o projeto Erasmus estão agora à beira de se tornar verdadeiramente “a experiência patrimonial de todos”.

Chegue para a ocasião em Stornara lá tambémSenhor Deputado Giorgio Lovicioque, com o projeto vencedor, Stramurales foi reconfirmado como “vencedor. Um exemplo de como, a partir de poucos, você pode alcançar resultados notáveis, tornando-se uma forma de arte e inclusão capaz de encurtar a distância entre as pessoas. A esperança é que outros municípios seguirão o exemplo.” exemplo de stornara.”

Durante a coletiva de imprensa, o projeto foi detalhado por Diretora de projeto que ajudou a definir a mesma coisa, Lara Mastrojovani, da empresa de design Euvillge.it de Lecce.

“O projeto Erasmus vencido pelo Stornara Live para o Stramorales Festival não vai para financiar o festival em si, que já é uma realidade autónoma, nem para investir nas suas ‘palavras’ mas vai permitir, Ao longo de 18 meses para conhecer três parceiros europeus.“

Além disso, haverá mais espaço para os artistas e a capacidade da arte de incluí-los nas dinâmicas sociais.

Nesse sentido, o vídeo feito por Alanis em 2021, um artista argentino entre os participantes do Stramulares nas edições dos últimos anos, com quem quisemos mostrar a história de um menino romeno Denis, foi mostrado parte de um grande e conturbado. A família se instalou em Stornara, que, embora brevemente, pode ter encontrado uma oportunidade de se expressar na sociedade, graças à Street Art e ao encontro com o próprio Alanez.

Holanda, Portugal e Espanha, que são os países com os quais você realizará intercâmbios.

Portanto, as delegações do fato relevante intervieram para representá-lo Stornara vai interagir com o projeto Erasmus: SAMA – Street Museu de Arte de Amsterdã; DESINCOOP – Portugal; ACD La Hoya – Espanha.

sua personalidade comum, a intenção de se concentrar no patrimônio e na história, ou seja, patrimônio cultural e história; valores, ou seja, os valores das tradições; Relacionamento e sociedade, ou seja, estabelecer relações entre as pessoas. Tudo isso para proteger os recursos de seus países com o objetivo de ter um efeito benéfico no crescimento da arte, da juventude e da realidade da região.

falar, Assim, em inglês durante o show, Hana Stoliarova, holandesa; Luísa Oliveira, portuguesa; e Eduardo Macia, espanhol; em um momento Idealmente Fronteiras locais e jogando a mesa de discussão em uma dimensão mais ampla.

