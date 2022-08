Nova Dacia Duster Pick-up 2023: Quer uma remodelação capilar para si também?

Apenas retocado espanador dacia A segunda geração prepara-se para viver a última parte da sua carreira à espera do novo modelo que poderá estar à venda no início de 2024. O carro continua a fazer um tremendo sucesso, apesar de ser um produto pouco à altura da concorrência no nível tecnológico. A lista de preços imbatível, combinada com os enormes recursos de espaço, tornam este SUV ainda relevante e extremamente acessível.

O lado B da versão pick-up do Dacia Duster

É assim que a versão revisada da cabana poderia ser cinzeiro de coleta. Este carro pode estrear até o final deste ano como modelo 2023. As fotos usadas no artigo são fotos tiradas de adorável canal do youtube 1. Essas são fotos não oficiais. Abaixo segue um link para o artigo:

esteticamente O carro contará com a grade de última geração com um emblema modificado. A iluminação será a do espanador redesenhado que estreou no outono de 2021. O comprimento é possível Um pouco mais de 460 cm Com um cockpit praticamente inalterado e com uma espécie de cauda traseira, ele se transforma em um mergulhador. As portas traseiras permitirão acesso conveniente aos bancos traseiros. A bordo 5 lugares e equipamento confortável de acordo com as versões Básico, conforto e expressão.

Excelente capacidade de carga com capacidade de armazenar mais de uma tonelada de material na parte traseira. Em termos de motores, um caminhão Dacia Duster pode ter 1.3 Turbo 150 HP Tração dianteira a gasolina e Motor 1.5 diesel de 125 cv com tração integral. A variante de pickup pode ser um colega de trabalho confortável e confiável, e pode ser comprada a preços moderados, sem pretensões particulares, mas com uma excelente relação custo / benefício. Será que vamos realmente ver este carro? Aguardamos algumas notícias do fabricante romeno pertencente ao grupo Renault. Siga-nos para mais atualizações.